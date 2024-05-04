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存款保障修例刊憲 增至80萬 下周三首讀 全額保障戶升至92%

【明報專訊】《2024年存款保障計劃（修訂）條例草案》昨刊憲，下周三（8日）提交立法會首讀。草案擬將存戶保障額由現時50萬元提升至80萬元，料獲全額保障的存戶比例將由88%至89%提高至約92%，符合國際標準。

優化保障受銀行合併影響者

條例草案經優化後，會調整供款機制，令存保計劃下的存保基金，能在保障額提高後的合理時間內達到基金目標金額，另有為受銀行併購影響的存戶提供優化保障，亦要求存保計劃成員於電子銀行平台展示存保計劃成員標誌，以及簡化就私人銀行客戶進行不受保障存款交易時的負面披露規定。

財經事務及庫務局長許正宇表示，最新檢討結果顯示，存保計劃整體設計及主要範疇仍屬恰當，優化建議符合國際標準，確保存保計劃有效維持銀行體系穩定。

香港存款保障委員會（存保會）去年7月展開為期3個月公眾諮詢，其間收到33份意見書，亦委託中大香港亞太研究所做民意調查，訪問約1000名市民。綜合收到的意見書及民意調查結果，回應者普遍歡迎及支持存保會提出的各項優化建議，包括提高保障額至80萬元。

存保會主席劉燕卿感謝各界就存保計劃的優化建議提出寶貴意見，將做所需籌備工作，並與銀行業界保持緊密聯繫，確保優化措施暢順。

存保會早前期望修訂今年第四季生效，於實施3年後再檢討。至於諮詢有意見建議將保障額提高至100萬元，存保會總裁陳羿早前表示，訂立保障額是以維持銀行穩定為最終目的，為存戶提供適當保障，存保計劃並非作為競爭工具。

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