NGO騙教局千萬 董事罪成候判

不認罪被告何顯華為校聯支援協會（校聯）時任董事，已認罪校聯經理文海欣擔任控方證人，頂證何顯華。據控方案情，何妻曹瑛為「扶苗關注協會」董事。2015至2017年間，被告夫婦分別獲教育局撥款約650萬及380萬元，為清貧學生開設輔導班和興趣班。

求情稱逾半涉款助貧生

何被指串謀妻子及校聯職員，訛稱受聘的兼職導師均與校聯或扶苗訂立合約，時薪為165或195元。2016年教育局索取支薪紀錄，何顯華以電腦更改銀行月結單的支票號碼和款項，更指示文海欣用「擦擦筆」（可修改的原子筆）填寫300多張支票，冒充向導師支付已上調的時薪。

法官裁定何顯華兩項串謀詐騙罪與一項串謀使用虛假文書的副本罪成立。辯方求情稱兩被告初犯，案中涉款逾一半用於機構的日常運作開支，校聯有遵照計劃安排，舉辦不同課程令清貧學生受惠，而文海欣在案中沒得益，又認罪及出庭頂證，冀法庭為她索取社服令報告。法官拒絕，並押後兩人判刑。另針對何的充公令押至7月5日處理。

【案件編號：DCCC 1025/21】