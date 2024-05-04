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港新聞自由排名升 評分跌指傳媒受壓 政府斥偏頗 稱國安法保自由

【明報專訊】昨日是世界新聞自由日，總部位於法國巴黎的無國界記者（RSF）公布最新世界新聞自由指數，香港全球排名止跌，由去年第140位升5位，在180個國家或地區排第135位，是連續兩年回升。不過，香港評分較去年再跌1.8分，至43.06分。

政府發言人強烈譴責相關組織發表指數及不實和偏頗言論，稱國安法和《國家安全條例》訂明，特區維護國家安全應當依法保護香港特區居民享有自由，而新聞和言論自由非絕對。發言人稱「香港的傳媒環境蓬勃依然」，只要不違法，傳媒批評政府施政的自由無受限制。

尊子獲頒「安南勇氣漫畫雙年獎」

另一邊廂，去年在《明報》停刊政治漫畫的尊子（原名黃紀鈞）獲頒授以聯合國前秘書長安南命名的「安南勇氣漫畫雙年獎」（Kofi Annan Courage in Cartooning Award），與印度漫畫家Rachita Taneja分享殊榮。尊子昨在瑞士日內瓦出席頒獎儀式。

香港在2020年實施《港區國安法》後，在RSF的世界新聞自由指數排名一度「插水」，由2020年的80位跌至2022年的148位，是歷來新低。今次香港排名連續兩年回升，但繼續處於第二差的「狀况艱難」（difficult）類別。

無國界記者舉例稱香港在國安法下，記者續遭逼害（persecution），令評分下跌。在5分項指標中，香港在政治、經濟均排名升但評分跌或大致持平。其中量度政府或政界對新聞自由壓力、傳媒問責等的政治細項，評分由40.43跌至34.68，量度傳媒面對不同議題壓力的社會文化，由56.51跌至47.73分。

多項壓力指標評分跌

在東亞地區，台灣繼續是排名最高地區，位列27，較去年升8位；其次是韓國（62位）及日本（70位）。中國內地排172位，較去年升7位；新加坡排126位，較去年升3位。

另外，英國首相辛偉誠日前出席當地新聞組織活動時，向包括壹傳媒創辦人黎智英在內等「因自由和民主之名」的在囚者致意。英方目前定調黎智英案為政治檢控，北京及特區政府先後嚴批英方干預香港事務。

相關字詞﹕辛偉誠 尊子 世界新聞自由指數

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