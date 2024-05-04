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港聞

港聞二

收賄轉介指定院舍 社署助理主任囚8月

【明報專訊】經營私家安老院女子涉賄賂社署助理社會工作主任，誘使對方4年間安排33名瑪嘉烈醫院出院病人入住該安老院，涉及8.3萬元賄款。二人早前承認串謀使公職人員接受利益罪，女子昨在西九龍裁判法院判監6個月18天，社署主任則入獄8個月。裁判官稱本案為「典型貪污案」，犯案時間有一定持續性、金額不小，行為亦影響其他競爭者和社會。

行賄者助警查 減至6月18天

首被告為社署助理社會工作主任邱俊和（58歲），次被告李麗珍（50歲）為樂年護老院經營者。案情顯示，首被告負責安排出院的年老病人入住安老院接受復康治療，按規定他不能表明偏好或建議揀選的安老院，2018年5月至2022年8月期間，他安排共33名病人入住「樂年護老院」。次被告手機信息顯示她曾與首被告討論樂年入住安排，告知宿位空置情况和談及款項。

辯方求情稱首被告服務社署30年；次被告自2008年在涉案護老院工作，一直親力親為照顧院舍病人，希望樂年不會因低入住率影響營運，她亦願協助控方，希望獲得45%減刑。

裁判官李志豪回應辯方稱，盡心盡力照顧病人是責任所在，貪污行為會影響其他競爭者和社會，似乎無強烈理由判緩刑。李官判刑時透露，首被告因本案失去工作及長俸，二人最大求情因素是認罪，接納他們背景良好，一生奉公守法，但判監無可避免。李官以12個月監禁為量刑起點，首被告認罪判囚8個月，次被告協助控方可獲額外扣減，囚6個月18天，同時下令首被告歸還所有賄款。

【案件編號：WKCC 4344/23】

相關字詞﹕廉政公署 串謀使公職人員接受利益罪 助理社會工作主任 私營安老院

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