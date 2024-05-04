沙田兩幼園明年8月停辦 教聯料續增 教局稱本學年14結業6新開

教育局發言人回覆本報查詢稱，接獲校方通知，將於2025年8月1日停辦位於馬鞍山和大圍的兩所幼稚園。局方稱，自去年9月至上月，錄得14所幼稚園於本學年（2023/24）內或結束時停辦，包括一所與其他學校合併；同時有6間新註冊幼稚園，另有4所正申請學校註冊。

根據2023/24學年《幼稚園概覽》，耀榮中英文幼稚園及美林邨道光幼稚園均有參加幼稚園教育計劃，即獲政府資助；截至2022年9月，兩校分別有137及70名學生。

屬同一辦團 即時停收K1

兩校校監胡一鳴在耀榮中英文幼稚園的家長信表示，經辦學機構和校董會商議後，議決於2025年8月1日起停辦幼稚園，將辦學權交回教育局。他稱，校董會已通過即時停收K1學生，已註冊的新生會盡快退回註冊費，並提供資訊轉往其他學校就讀。胡一鳴信中稱，保證現時就讀K3及K2的學童不受影響，學校人手資源、課程安排及畢業活動如常不變；至於K1升K2的學生，他說會由家長考慮9月是否轉讀其他幼稚園，或是在原校完成K2才轉讀其他學校，完成最後一年學習。

同系另一幼園本學年停辦

他續說，已成立一個由機構、校董會及校方組成的停辦工作小組，並預留一年多的時間，自5月初開始，逐步向各份者作相關跟進；學校將於下周二（7日）晚上舉行家長會交代停辦詳情。翻查該辦學團體2022-23年架構圖，當時在沙田尚有愉田苑耀榮中英文幼稚園，本學年已停辦。

教聯會副主席林翠玲說，本港幼稚園出現「停辦潮」，主因是出生率下降，適齡學童人數未達市場供應，預計本學年內會有更多幼稚園宣布停辦。她提及，耀榮中英文幼稚園位於舊區，亦未有新興樓宇，人口流動較低，收生人數不斷下跌。