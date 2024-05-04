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三房：從沒借錢 林百欣主動注資滬項目

【明報專訊】亞視前主席、麗新集團創辦人林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分產的三房母女入稟爭議遺囑效力。三太顧瑞英昨於高院供稱，林百欣主動注資予三房的上海項目，「佢同我話係畀我」，並非借貸予三房。她提及，林百欣養子林建康早年希望做上海政協，二房兒子林建岳亦想做政協，兩人要「搶」席位。

改稱林建康見父爭做政協

顧瑞英第二日作供稱，曾與女兒林明珠管理高發發展公司，興建上海豪宅「芝大廈」，和當地公司攤分租金收入。原告方表示，顧於2000年發出分居信，投訴林百欣不斷致電要求參與高發的管理，致雙方關係破裂。顧庭上改稱，林百欣沒有來電談及高發，反而是一名台灣女人不斷致電三房，她覺得對方很煩，遂決定和林百欣分開。

林百欣2002年入稟法院，向高發追討逾10億元的上海項目欠款，同年一間銀行入稟向高發追款。原告方引述顧瑞英的書面供辭稱，林百欣曾向上海官員投訴三房。

顧庭上改稱，事件沒有發生，實情是林建康約林百欣見面，希望獲推薦做上海政協，而林建岳亦想做政協。

稱林因兒子投資失敗追款

顧瑞英供稱，林百欣主動承擔上海項目的所有支出，她從沒向對方借錢。她稱曾與林百欣就金錢問題對質，林百欣表示有兒子投資富麗華酒店「蝕晒啲錢」，所以入稟追款；她反駁就算如此，都不應該取走給予三房的禮物，對林百欣感憤怒。顧又稱，於2003年與林百欣用膳，友人勸說林百欣不要控告三房母女，友人說「林生，你唔應該咁對Pearl（林明珠）、對顧女士（顧瑞英）」。

否認發律師信指林用錢誘導人

庭上透露，高發遭銀行入稟後，曾發律師信指款項應由林百欣承擔，而林百欣牽涉洗黑錢、賄賂等罪在台灣判囚，「有利用財富不當誘導他人的傾向」。顧瑞英庭上否認曾授權律師發信，反問「邊個寫」；原告方形容，信件對林百欣作出惡毒指控（nasty allegation），顧同意。聆訊下周一續。

【案件編號：HCAP 4/11】

相關字詞﹕高等法院 林建岳 林明珠 爭產風波 林百欣

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