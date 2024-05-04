陳指曾錄假口供為撇清關係 否認庭上捏造供辭求減刑

控方覆問下，陳解釋他2020年10月之所以在首次被捕後錄口供撒謊，是因「當時我仲有一個僥倖嘅心態」，以為可撇清與黎智英、Mark Simon、重光團隊、李宇軒和劉祖廸的關係，料錄口供或離開警署後，Mark Simon有方法可安排他離港。

信Mark Simon助離港

陳梓華早前供稱他在2019年7月至2020年6月共6次會見黎智英，他會就所知的事盡可能告知警方。辯方指陳在主問階段提及多項新證供，惟沒有在其錄影會面和書面供辭中提及。

辯方舉例指陳稱2020年1月在台灣第五次會見黎智英後二人通話，陳告知黎「攬炒巴」劉祖廸不欲參與「議會線」，但願意在「國際線」盡力協助，又表示李宇軒為首的「日本線」正面對一些困難；至陳2020年6月最後一次見黎，陳向黎表達對《國安法》憂慮，認為應停止推動制裁；陳又稱他向Mark Simon談及李宇軒時，李「好頑固」想留在香港。辯方指上述供辭，陳梓華都沒有在會面和供辭中提及，陳對此確認。

辯：庭上新供辭非事實

陳否認 稱基於真記憶

辯方指陳梓華之所以沒有在錄影會面中提及，是因為該些對話沒有發生，他對2021年5月至今年1月與警方會見的65小時的情况記憶有限；陳否認，稱自己在庭上供辭基於真實記憶。

辯方引述2020年10月陳涉協助罪犯首次被捕後的會面謄本，陳當時稱「我好坦言有啲人利用謊言去為佢自己謀取利益」，而陳庭上表現正正是因希望獲得判刑上的扣減而杜撰供辭；陳否認。

辯方盤問完畢，控方覆問稱，陳梓華承認錄取2020年10月的供辭時向警方撒謊，而當時他尚未答應成為控方證人，至2021年4月決定後再與警方數次會面錄口供。控方問陳10月時說假話的原因，陳梓華表示當時仍有僥倖心態，認為可以與案中的人撇清關係。審訊下周一（6日）續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）