黃：藉蘋果立場訪問增知名度 證不是「鬼」

由女被告代表屠龍 因信其能力

Telegram信息顯示，有份管理「育龍」頻道的女被告劉佩凝抱怨有人指「有條女扮屠龍」，黃振強解釋，劉當時被人污衊和感到委屈，花了大量心力澄清。劉又說過認識民間記者會的負責人，她主動提議安排「屠龍小隊」出席，以澄清謠言和宣傳小隊。黃供稱，他撰寫了一篇聲明打算讓劉在會上讀出，但他忘記有否成事。被問到為何挑選劉代表「屠龍小隊」，黃稱因為信任劉的能力。黃提及，劉曾問他「收人」條件及傳送她的男友相片，想表現男友實力及推薦入隊，但黃沒再跟進。

此外，黃作供披露小隊上街示威行動分工，他通常和擔任軍師的隊員計劃路線，但一般不會告訴隊員，黃只會指示隊員聽他指揮，跟他行動。黃表示，別稱「老虎仔」的人向小隊供應汽油彈，該人將汽油彈運輸到指定地點，當遊行開始時，黃就會在參加者掩護下帶領隊員取得汽油彈，時機一到就會投擲，隊員亦會有默契跟隨。

黃指揮行動 稱隊員不知詳情

法官張慧玲關注，「屠龍小隊」成員除了得悉集合地點，其他詳情是否一概不知；黃回應「可以咁講」。 他又說，過往行動有向隊員提供避彈衣。

（反修例風暴）