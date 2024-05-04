屠龍隊長：與女被告「育龍」籌30萬 信息稱玩真屠龍online game 目標殺30警

指女被告問需多少錢

願資助「錢無咗可以搵」

黃振強和女被告劉佩凝被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，劉不認罪，連同另6名男被告在高院受審。黃供稱，小隊示威需要租用「安全屋」，以及花費數以十萬買汽油彈，黃透過「人搭人」認識「家長」或「金主」，經轉帳或見面取得資金。信息顯示，黃以Telegram向名為「黑警」的人稱「今晚諗住燒太子」，對方回覆「非常好，遲下再過數比（畀）你買火」。

約2019年10月，黃透過被告嚴文謙認識外號「龍女」的劉佩凝，黃被捕前見過劉一次。黃發信息向劉表明「我屠龍揸fit人」，劉自稱示威者公海群組的管理員，問「要幾多？幫到我就幫，唔得我就私人錢（畀你哋）」。黃提到「萬萬聲」和想買槍。劉說過「錢無咗可以搵，手足無咗搵唔到」，黃稱「我哋用嚟補資源同魔法（汽油彈）」。

女負責文宣籌款 再交黃振強

11月6日，嚴文謙提議黃向外界籌錢，「育龍」Tg頻道當晚啟用，由黃、劉佩凝及隊中軍師管理，首個信息自稱是前線小隊（見表），黃再託示威者群組「老豆搵仔」宣傳。黃供稱，劉負責後勤文宣，主要在頻道呼籲捐款，每次金額為3000至5000元，她需「埋數」及把全部款項交予黃。黃亦承認在泰國開設戶口收款，以保障捐款者和成員安全。劉曾向黃反映有人指屠龍小隊「唔會咁高調」 ，懷疑他們是「鬼」。黃解釋當時有示威者認為警方派人冒充屠龍小隊。

指「國難忠醫」曾索錢

黃續稱，當頻道發布小隊的示威精華片段後，坊間反應熱烈，劉收到逾100個捐款信息。其後黃告知劉即將有大行動，叫她加緊眾籌力度，為了行動後「著草」潛逃至台灣。黃提及當時籌得逾30萬元，「國難忠醫」有意索取資助。至12月6日，頻道發布信息稱「玩真屠龍online game」，黃供稱他以暗語撰寫信息談及行動目標至少殺死30個警察，他相信示威者會明白意思，並捐款給他們。翌日，他再透過煽情文字募捐籌款，資金用作事後帶全隊8人離港。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）