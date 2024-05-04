T4路撥款通過 15票「非支持」本屆最多 採新合約模式 官員承諾盡一切努力不超支

翻查資料，是次撥款申請前，本屆立法會財委會有10次記名表決，其中前年有關職訓局位於九龍東的新校舍發展計劃撥款申請涉近4.6億元，以4票反對、5票棄權通過，即有9票非支持；至於今年，較大爭議為涉55億元的荔枝角收押所重建計劃，以1票反對、6票棄權通過。

4黨支持 盼解決新界東北塞車

昨日會上民建聯、工聯會、自由黨及經民聯均表態支持T4項目，支持的議員表示盼望早日解決沙田以至新界東北的塞車問題。投反對票的議員包括社福界狄志遠、新界北張欣宇及選委界江玉歡；投棄權票則包括選委界梁毓偉、周文港、簡慧敏、陳沛良、陳曼琪、李浩然、林筱魯、管浩鳴、吳傑莊，科技創新界邱達根，九龍中楊永杰及提出記名表決的新界東南林素蔚。

運輸及物流局長林世雄會後在社交平台感謝議員支持通過撥款議案，稱T4主幹路對未來有大量發展項目的新界東重要，會盡快推展項目，做好監察，令工程早日完成。

立法會財委會原定3月底審議造價71.6億的T4號主幹路撥款申請，部分議員質疑造價高昂，運物局先後約見不同政黨及議員拉票，結果在審議前夕，當局以補充文件為由臨時抽起議程；至上周再提交文件，造價降低約3.54億元。今次當局再到財委會「闖關」前，多次透過社交平台、媒體等介紹項目，以爭取支持。

棄一升降機 林世雄：或另撥資源建

為節省造價，當局在項目中取消興建一部升降機和一條橫跨城門河的單車天橋、縮減重置休憩處的設施和綠化面積、將隔音屏轉用成本較低的傳統物料等。昨會上多名議員認為不值得，民建聯郭玲麗表示，升降機對當區長者和殘疾人是無障礙設施，未來再興建的成本必定更高。林世雄回應，將來會視乎需要，考慮在「人人暢道通行」等相關項目撥資源建造。

另有議員不滿造價減幅，其中九龍中楊永杰質疑若全程採用非隧道方案，可節省達10億元。土木工程拓展署長方學誠表示，2006年提出的高架橋原方案，當時有不少地區人士反對，如今面對如此大的交通需求，若再推倒重來，未來不確定性也很大，並非好選擇。

土拓署：政府只付5%超支

被問到當局可否確保工程不超支，方學誠表示今次工程採取新的工程合約模式，承建商設定「目標價」，若實際開支高於目標價，政府只會支付超支的5%，其餘由承建商支付。他說，隔音屏原擬選用全透光物料，現改用「無咁透光物料」可節省成本，承諾「盡一切努力確保唔會超支」。