政府：海岸保護公園有利后海灣生態

劉國勳：欠主動管理 現保育方式未必最好

立法會議員劉國勳認為，現時流浮山及白泥一帶沿岸劃為海岸保護區，但缺乏主動管理，這種保育方式未必最好，認為將部分海岸保護區劃為休憩用地，相信可透過環境影響評估及紓緩措施平衡發展與保育。他認為流浮山發展屬初步規劃，相信要多年後才落實並施工，計劃當中提及的海鮮市場可先推行試驗計劃，提早啟動，相信與整體規劃不存矛盾。

發展局表示，擬議海岸保護公園的陸地部分涵蓋具中度至高度生態價值的生境及緩衝區。位於流浮山內的海岸保護公園建議陸地部分（約60公頃）分為兩個區域，即沙橋村至尖鼻嘴警崗，以及上白泥一帶。此外，海岸保護公園也涵蓋流浮山沿海長10.7公里的大幅臨海地區，覆蓋遍佈紅樹林及相關生境的潮間帶。漁護署會在今年就擬議的海岸保護公園展開進一步可行性研究。

至於擬議發展範圍內的綠化地帶，發展局表示將按其發展潛力，包括是否有道路連接、坡度、周邊生態環境等，建議作各種合適用途，或保留作綠化地帶。新發展區內亦將提供大量休憩用地，廣植樹木，作為康樂和休憩空間。