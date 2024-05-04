環團：流浮山項目再「侵」濕地緩衝區 當中擬議住宅區大如維園 發展局：力求平衡發展保育

長春社表示，發展面積約740公頃的流浮山項目，當中約124公頃位於濕地緩衝區內，而擬議住宅用途地帶佔約17.6公頃，與維園面積相若，憂北都繼新田科技城及馬草壟項目後再有發展項目「入侵」濕地緩衝區，若全部獲批，會令約1000公頃的濕地緩衝區損失約13%。發展局回覆稱，整個發展計劃力求在發展和保育之間取得適當平衡。

明報記者 馬耀森

發展範圍124公頃重疊濕地緩衝區

政府今年2月推出流浮山發展項目的土地用途概念圖，指流浮山位置優越，與前海僅一灣之隔，兩者可產生協同效應，流浮山將定位為數碼科技樞紐；概念圖顯示，擬議的住宅區主要在尖鼻嘴與數碼科技樞紐之間的海岸地帶，可提供4.8萬至5.3萬個單位。

長春社對比發展範圍及濕地緩衝區，發現項目以北約124公頃位於濕地緩衝區內，當中約17.6公頃劃為住宅用途，但政府於2月公布的概念圖並未提及。

長春社公共事務主任周藹銓表示，流浮山項目不但有部分範圍「入侵」濕地緩衝區，當中更擬建住宅，與規劃原意不符，擔心政府以剔除濕地保育區或濕地緩衝區的方式，增加項目獲通過的機會，情况如同新田科技城。她又說，隨着北都項目出台，當中已有多個項目涉及濕地，若全部獲批，后海灣濕地會大減。

北都3項目涉后海灣緩衝區13%

翻查資料，連同流浮山項目，目前已有3個北都項目影響濕地，當中新田科技城分別約150公頃及97公頃發展範圍位於濕地保育區及濕地緩衝區；另一佔地約68公頃的馬草壟發展項目，當中約10公頃土地位於濕地緩衝區內，若再加上流浮山涉約124公頃濕地緩衝區，3個項目合共約131公頃「踩入」濕地緩衝區，佔后海灣整體約1000公頃濕地緩衝區約13%。

除了濕地，本土研究社對比流浮山發展概念圖與現有土地用途，發現現時與保育相關的土地用途，例如海岸保護區及綠化地帶等，在新發展項目下會被不同發展用途「侵蝕」，例如現時面積約114.62公頃的海岸保護區，當中約一半會劃為「海岸保護公園」（陸地部分）；由白泥至尖鼻嘴沿海的用地，將在海面建造4.8公里長的海濱長廊及單車徑，換言之，「海岸保護公園」亦會一分為二。本研社認為，既要成立公園又要維持海岸保護功能，幾乎是「不可能的任務」。

海岸保護區一半劃海岸保護公園

六成綠化帶保留 餘下作市中心旅遊等

至於區內綠化地帶佔地約250公頃，當中約六成保留作原本用途，餘下會劃為河岸社區、流浮山市中心，以及以旅遊業和酒店為主的「主題活動節點」等。本研社認為，政府做發展規劃時，不應以將來會有環境影響評估作為藉口，作出有違原有土地用途的發展建議，尤其是需要保育的重要區域，應就原有區域的環境特點，審慎考慮規劃和研究。

本研社表示，對比10多年前政府在「改善流浮山鄉鎮及鄰近地區研究」中，着重當地「文化鄉鎮」特點與原有生態價值的方向，現時北都規劃卻把流浮山定位為「數碼新海岸」，以吸納遊人進行康樂和經濟活動為目標，徹底改變對保育的定義。

長春社表示，政府現時正研究在當地設立海岸保護公園，在未有結果下已推出發展概念圖，憂出現先發展後保育情况。

政府2月向立法會提交的文件指出，流浮山與白泥一帶擁有北都其中一條最長的海岸線（約10.7公里），從尖鼻嘴延伸至白泥，除可作為具高生態價值的自然棲息地，亦可推廣生態康樂活動，當局擬在尖鼻嘴與白泥之間沿海地區建造一條約4.8公里長的海濱長廊，以供觀光、騎單車和散步。文件指出，尖鼻嘴至流浮山沿海岸線的陸上部分因生態價值不高，未有包括在海岸保護區內。

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