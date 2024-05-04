【Emily】退休5個月 馬道立老婆袁家寧出山審案

袁官平日喺法庭審訊講英文多，作為嘉諾撒聖心書院校友嘅佢原來舊年同一班師妹分享，以廣東話深入淺出講解19年大狀同26年法官生涯嘅體會。佢話讀法律源起係中學時熱愛英國文學，例如名劇A Man for All Seasons（《日月精忠》），又話一眾師妹英文好、勤力、謙卑，又唔會隨波逐流，好適合讀法律。佢又話自己從未試過通宵工作，因為實錯，「有精神時間就盡量做，無精神就唔該你去瞓覺」。

返母校分享 話港法官工作量係星洲幾倍

袁官回答提問時話，其實上訴庭都好忙，處理好多上訴案，包括審裁處上訴，相對而言新加坡法庭好得閒，香港法官工作量係新加坡幾倍，笑言判辭「寫得長又畀人鬧，寫得短又畀人鬧」。

有學生問點睇法律阻嚇力，袁官話香港有《基本法》，有一定保障，「至於某啲法例可能覺得好苛刻，但仍然係under呢個legal structure（法律框架）」。佢提醒，法官一定根據法律辦事，唔會話「我哋唔鍾意呢個法例，所以我唔根據法例處理一件案件……如果做法官唔遵從法律，點可以期望其他人遵從法律呢？」