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九市速遞：內地團可7天自由往返橫琴澳門 簽注限「團進團出」 旅社擬晝遊澳夜留琴

【明報專訊】「內地居民參與琴澳旅遊團便利措施若干條文講解會」周一（4月29日）在珠海橫琴舉辦，向旅遊業界介紹「團進團出」多次往返橫琴及澳門的政策。有旅行社代表表示，新政策有利設計更多元旅遊路線，例如白天遊玩澳門、晚上留宿橫琴。

國家移民管理局4月28日公布《關於實施進一步便民利企出入境管理若干政策措施的公告》（2024年第2號）提到，下周一（6日）起參加「琴澳旅遊團」的內地居民，可憑參團資料，在內地所有公安機關的出入境管理窗口辦理「琴澳旅遊」團隊旅遊簽注。參團人士入境澳門後，7天內可以「團進團出」方式，經橫琴口岸多次往返琴澳。

同日，橫琴粵澳深度合作區推出相關細則，內地居民須先向合資格旅行社報名，憑參團確認短訊辦理團簽，辦妥後再向旅行社提供相關資料，即可按旅行社安排赴琴澳旅遊。

領隊導遊全程隨行 全團最多40人

細則指出，可成團人數介乎2至40，必須全團出入境、在琴澳活動，且必須由領隊或導遊全程陪同。新政策不限制琴澳旅遊團首次出境前往澳門的口岸，但內地旅客入境澳門後的7日簽注期內，須經橫琴口岸往返琴澳，若經其他口岸從澳門返回內地，其所持旅遊簽注即自動失效。

有旅行社代表表示，會配合新政策推出澳琴聯遊路線，例如白天在澳門旅遊，晚上在橫琴酒店過夜，第二天到橫琴景點遊玩等，豐富旅客體驗。合作區經濟發展局代表亦稱，過去中長線旅客往返珠海及澳門，受成本及航班等限制，行程較單一，新政策令旅客行程有更靈活空間。

設簽注方便參展 澳：利吸大型會議

此外，國家移民管理局新推出「赴澳門一年多次『其他』類別簽注」，方便內地居民赴澳門參展、就醫或從事演藝活動，當中就醫簽注允許一至兩人陪同申辦。澳門會展旅遊業協會會長何海明稱，這有利澳門競投更多國際會議，尤其是多於7天的大型會議。

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