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港聞

港聞二

衛署牙科街症研取消排隊 彭鴻昌憂輪候問題變隱形

【明報專訊】衛生署牙科街症在新冠疫情期間服務籌額減半，疫下常見基層通宵排隊，最新審計報告揭示部分病人輪候最少7小時取籌。衛生署回覆本報確認正研究替代現時排隊取籌模式，將適時公布詳情。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為取消排隊能令病人「舒服些」，但只將輪候問題變隱形。

衛生署11間提供街症的牙科診所前年起推行初步登記安排，在服務當日凌晨為輪候者登記，市民於上午派籌才需重返診所，惟審計報告顯示有市民提早至前一日傍晚排隊登記。

立法會法案委員會昨繼續審議《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，不少議員關注修例能否解決街症輪候問題。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱正按審計報告內容研究改善街症，包括能否「變成不用排隊」。她承認礙於署方人手短缺，街症籌額無法重返疫前水平，政府明年將與非政府機構合作，為弱勢社群提供緊急牙科服務，若夠多機構參與，服務量或可超疫前街症籌額。

彭：普通科門診App預約 只治標

身兼政府口腔健康及牙科護理工作小組成員的彭鴻昌向本報稱，醫管局普通科門診多年前由排隊改成致電或手機程式預約，最終只能治標，病人仍難預約診症，憂日後牙科街症如是。他說衛生署街症輪候問題本質是不夠牙醫令服務量不足，工作小組將繼續研究與非政府機構合作等計劃細節，從根本解決問題。

議員問牙醫實習可否無限延

局方：有機制限牙管會權力

草案提出強制本地畢業牙醫實習一年，牙管會有權延長個別牙醫實習期甚至終止實習。議員陳永光於會上關注牙管會可否無限延長實習，林振昇則憂慮終止實習是否等同「判處死刑」。醫衛局副秘書長麥子濘回應稱牙管會可按準則決定延長實習多久，日後將有機制限制該會行使相關權力，而牙管會將按指引決定終止牙醫實習，非輕率決定，被終止實習者可上訴。

引海外牙醫 會定明評核者條件

草案提出增設新途徑引入非本地培訓牙醫，醫衛界林哲玄關注非政府機構聘請相關牙醫人數上限，以及未必有資深牙醫負責評核來港者。麥子濘表示，衛生署等將優先聘請本地牙醫，其他機構則須參與政府合作計劃才能以新途徑聘請非本地牙醫，屆時當局將整體考慮人手需要，牙管會擬定的準則將列明評核人員資歷等要求。

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