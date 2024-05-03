私隱專員籲企業多撥IT資源 「雙重認證唔使好多錢」

市面軟件多 保護可增99%

鍾麗玲稱，現時「在家工作」安排成為新趨勢，遙距登入系統會「多一重風險」，提醒機構小心和注意網絡安全，視乎所涉數據或個人資料敏感程度和數量等，考慮是否加設相應保障，例如傳輸過程增設加密程序、增設雙重認證等。她說，目前市面上很多雙重認證軟件，部分更毋須額外安裝儀器，可透過電郵或短訊形式傳送一次過密碼；而參考文獻所見，如安裝雙重認證軟件，網絡系統保護可提升99%。

籲勿交贖金 稱無法阻披露

對於人手不足的機構，鍾麗玲建議考慮外聘網絡安全專家幫助，稱市面上有很多機構推出免費服務，讓企業測試自身網頁安全，亦歡迎有需要中小企可向私隱公署求助。她亦強烈建議機構一旦遇上資料外泄事故，勿應要求交付贖金，因無法有效防止資料被第三者進一步披露，亦不應縱容黑客犯法行為，更不會知道黑客會在什麼時候拿出相關資料，形容資料如同「去咗大海」。