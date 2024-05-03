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政府資助活動涉用假收據報銷 廉署控婦女基督徒協會前主席

【明報專訊】廉署周二（30日）起訴香港婦女基督徒協會前主席丘嘉熙，指她涉嫌舉辦政府資助活動時使用虛假收據及報價單申領開支，又在一個劇團兼職時詐騙3間學校支付活動費用，涉款逾4萬元。丘嘉熙被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，一項使用虛假文書副本，以及3項欺詐罪，獲准保釋，今在九龍城裁判法院答辯。

控用假文書欺詐 涉款逾4萬元

35歲被告丘嘉熙案發時為香港婦女基督徒協會主席，同時在新域劇團擔任兼職項目主任，向本地學校推廣劇團戲目。廉署稱，丘涉於2021年2月使用虛假新域劇團報價單副本，意圖誘使政制及內地事務局接受它為真確以申領發還拍片剪接開支。廉署調查發現新域劇團從沒有發出上述報價單，有關合約則以約1.1萬元判授予被告時任男友的製作公司。

丘另涉於2020年2月至2021年6月，使用兩份載有虛假陳述的文件誤導香港婦女基督徒協會。其中一份文件為一張收據，報稱一間畫室以1.2萬元售出80個畫框。另一份文件則是一份報價紀錄，報稱隨附的5張報價單均於被告購買畫框前取得，當中新域劇團提供的報價為1.5萬元。廉署接獲貪污投訴展開調查，發現畫室從沒有出售該等畫框，新域劇團亦沒有發出該份報價單，而另外4張報價單亦是採購後取得。

其餘3項控罪於2016年8月至2018年11月期間，丘涉向一間小學及兩間中學訛稱3項戲劇活動由新域劇團提供，意圖詐騙誘支付逾1.7萬元。調查發現，活動並非由新域劇團提供。

翻查資料，丘嘉熙曾為多部舞台劇分別擔任導演、編劇及演員，包括《本色男女》、《離境大堂》等。民青局和婦女事務委員會稱，案件已進入司法程序，不便回應。

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