壽臣山屋苑塌閘壓保安 同類事故兩年6宗

住戶救出 前額受傷

昨清晨5時許，港島壽臣山壽山村道6號榛園一名65歲姓葉男保安巡邏期間，發現屋苑車閘其中一道約2米闊、2米高的鋼閘傾側，上前試圖扶正，但鋼閘疑因門鉸損毁鬆脫，隨即塌下壓向保安員。葉高呼求救，住客發現報警，合力移開鋼閘救出他。葉前額受傷清醒，由救護車送往瑪麗醫院。消防到場將鋼閘搬上行人路。現場所見，地上留下血迹，鋼閘上3個鉸當中，下方兩個鐵扣均有損毁。案件列作有人意外受傷。

連同今次事件，過往兩年本港發生至少6宗鋼閘倒塌意外，導致1死6傷。上月旺角金慶樓大廈正門一道維修中的鋼閘倒塌，壓傷兩女包括一名孕婦。去年9月啟德郵輪碼頭鋼閘倒塌，壓傷53歲姓何男保安，其左右腳掌需要接受全部或部分截肢。去年7月九龍塘大廈鋼閘倒塌，65歲姓李女保安被壓致盆骨骨折。去年6月荃灣西約體育館塌閘，57歲姓余清潔工輕傷。前年8月油麻地母嬰健康院車閘倒塌，43歲女保安被壓住傷重死亡。

工權會籲立法強檢閘門

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對事件表示關注，認為本港似乎出現愈來愈多塌閘意外，當中不少意外是源於保安或其上司要求扶正有問題的鋼閘。蕭要求政府加強宣傳及培訓，在沒有對他人造成威脅的情况下，工友不應自行處理有問題的鋼閘，避免傷到自己。長遠來說，政府應立法規定強檢保養閘門。