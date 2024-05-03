鄧桂思案 長女質疑醫生證供 「失誤非道歉了事」

研訊已傳召所有證人，鄧桂思長女胡尚佑昨日陳辭，稱醫生向乙肝帶菌者處方高劑量膽固醇，會增加乙肝復發風險，同時處方抗病毒藥則能減低風險，可謂醫學事實。

胡尚佑稱對部分證人供辭有保留，包括聯合醫院時任內科醫生劉家瑩。劉指鄧桂思入院前承認曾服中藥，而中藥是常見的肝衰竭成因；胡表示，劉在首兩次診症中，鄧均否認曾服中藥，至第三次鄧在神志不清下稱有服中藥，劉又信納，且劉在庭上無完整披露診症過程，在追問下才補充。胡指出，若鄧確有服中藥，理應在毒理化驗測試報告顯示，「呢樣嘢會唔會係無稽之談？」

至於病理組織專家崔文山認為鄧病發未必與乙肝有關，胡質疑供辭偏頗和誤導，崔只參考鄧的肝臟化驗報告、肝臟切片和血液報告，未審視臨牀報告，結論未能反映全貌。

胡續說，涉事醫生林治崑曾表示相信覆診時有向鄧解釋處方高劑量膽固醇的利弊，卻無問鄧是否願服抗病毒藥；而另一涉事醫生陳小劍為鄧覆診時又只假設林已解釋服用類固醇的利弊，陳作為專業醫生不應受同儕判斷影響，卻沒查證。

明報記者

【案件編號：CCDI 808/17】

（死因研訊）