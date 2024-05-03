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港聞

港聞二

為「炸最多狗」曾倡朗豪坊放置 「唔理其他人」

【明報專訊】「屠龍小隊」隊長黃振強昨稱，自從同謀吳智鴻跟他討論利用20公斤炸彈殺警，他一直物色放炸彈位置並提出建議。黃曾表示旺角朗豪坊是最佳位置，引起隊員關注爆炸容易牽連無辜，黃稱不理他人、要「炸最多狗（警察）」。當計劃敲定在灣仔行動，屠龍小隊只負責「引戰」，有隊員擔心「打近身」會遭槍和炸彈波及，還可能被誤會是屠龍小隊開槍和放炸彈。

控方昨於庭上播放語音信息，黃振強說「出咗旺角一轉」物色到朗豪坊「有個位最靚仔」，因警方清場應會途經；被告張俊富稱認同警方會經過該處，但附近許多高樓大廈，「好容易爆到啲唔X關事嘅人」；黃回覆「我哋嘅目標炸到狗咋嘛！炸到最X多嘅狗，我唔X理其他人」；張答「咁講都得，搵人睇下」。

隊員憂被誤認黑手 波及無辜

據黃供稱，其後吳智鴻決定在灣仔軒尼詩道執行計劃，屆時由屠龍小隊在特定地方「引戰」，吳的團隊見狀會開槍和引爆炸彈，黃形容雙方「各自做各自嘅嘢」，他對吳的行動細節不完全知情。行動前兩日，屠龍小隊在信息群組講及，隊員吸引警察到場發射催淚彈或子彈後即可撤退，被告嚴文謙表示「啲人應該當係我哋放」。黃說，嚴擔心若依照上述部署行事，外界會誤當成是屠龍小隊開槍和放炸彈。

計劃前夕，有隊員問「引戰都要避彈？」黃振強表示必會帶避彈裝備；嚴文謙問「full gear嘅話聽日會唔會打近身？」另一隊員回答「咁咪你都中埋」。黃昨日解釋，隊員擔憂如果全副武裝「打近身」，可能被吳一方的槍和炸彈傷及。

（反修例風暴）

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