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港聞

港聞二

屠龍隊長：擬事後「走佬台灣」 曾囑隊員取出所有裝備 「唔使數住用」

【明報專訊】「屠龍小隊」等人涉策劃2019年12月8日遊行設置炸彈殺警的《反恐條例》首案，昨在高院踏入第8日審訊。屠龍小隊隊長、已認罪的黃振強供稱，隊員曾建議在一周前的遊行用上同謀負責的20公斤炸彈，但因尚未部署好「走佬plan（計劃）」，沒有落實。黃又稱，得知涉案行動雛形之際，始部署行動後帶隊離港「走佬去台灣」，全隊參與兩周軍訓；由於行動後打算離港，黃吩咐隊員取出所有裝備武器，「留喺倉都無意義」。

7名被告是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝，否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪。黃振強昨日繼續作供，控方問及2019年11月24及25日，屠龍小隊信息群組為何提到「20kg」及「票站」，黃稱他與隊員11月25日在三陂坊開會時應有討論，他並預告即將執行用到槍和炸彈的「大行動」，小隊不會親自使用，只從旁協助；黃補充，「20kg」應是指同謀吳智鴻負責的20公斤炸彈，又稱群組內顯示火光的片段與吳一方的引爆裝置相關。

黃續稱，隊中軍師林銘皓提出在12月1日尖沙嘴遊行使用吳的炸彈，並說宜謹慎行事及先「踩線」視察環境；黃稱原本只是上街暴動，因應林的說法就提議在尖沙嘴警署放炸彈，惟林稱「一日未搞掂走佬plan都未有得用」。黃解釋他們未完成部署潛逃，故不能實行「大行動」，他稱以前提及「走佬」僅指離開示威現場，此時則指全隊離港。

默契隊員不在 棄12．1行動

雖然不能用槍和炸彈，黃表示他已取得汽油彈，有勇武隊伍研發出武器「小火龍」供給小隊；又說嚴文謙當日身處韓國，他與嚴過往在示威現場較有默契，黃因對方不能參與覺得「無安全感」，索性取消行動。庭上有被告聞言發笑。

繼同年9月張銘裕隨吳智鴻參加台灣軍訓，屠龍小隊於12月1日討論前往台灣「一路train（訓練）一路玩」，黃振強透露當時未有行動日子，但他已部署事後「走佬去台灣」，全隊暫擬月尾在台灣參加兩周軍訓。李家田發信息問到「最期待嘅『眼鏡』（槍械）訓練呢？」黃回應稱槍械訓練建基於體能。黃又曾轉發「家長」信息，提到「未做完嘅功課有人繼續會做落去」。

12．8曾號召非小隊示威者

及至灣仔行動前夕的12月7日，黃指示隊員「照舊拎晒啲嘢出嚟，唔使數住嚟用」；黃昨日解釋，「大行動」後打算離港，「留喺倉都無意義」。另外，吳智鴻事前提供10塊防彈板並與張俊富交收，黃在庭上從閉路電視中認出兩人。黃又供稱，他亦有號召小隊以外的示威者於12月8日下午集合出發行動，但示威者並不知道涉及槍和炸彈，黃承認當日屬合法遊行，相信參與人數較多。案件今續。

【案件編號：HCCC 164/22及255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例事件 開槍 反恐條例 屠龍小隊

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