塌天秤經理被拒保釋 案待交付高院7月訊

控方透露，被告簡浩楷（35歲、現報稱無業）為承建商的獲授權簽署人，代表承建商呈交天秤底座設計書以供審核；警方亦鎖定另一疑犯，他正被通緝。根據控罪書，被告2022年9月7日在九龍秀茂坪安達臣道9至11號石礦場發展計劃R2-2地盤，非法殺死許文明、潘浩鈺及徐學培。

控方反對被告保釋，辯方不反對押後但替被告申請擔保，雙方陳辭期間，被告一度低頭拭淚並不時望向公眾席。署理主任裁判官劉綺雲聽罷陳辭拒絕批准被告保釋，辯方放棄8日保釋覆核權。

就着本宗工業意外，勞工處已向4人和7間公司票控「沒有發展、實施和維持一個安全管理制度」、「無合理辯解而故意於工作時作出任何相當可能危及他本人或他人的事情」、「沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的」等共67罪。屋宇署則票控另外4人和其中4間公司，包括本案被告，涉及「進行工程方式導致有人受傷／財產損毁」共9罪。

【案件編號：KTCC 858/24】