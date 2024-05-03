《華爾街日報》亞洲總部遷星 港編制大縮

WSJ總編輯Emma Tucker昨在內部通函表示，「一如我們報道的許多公司一樣」，WSJ會將亞洲運作重心由香港轉移至新加坡，並提及部分同僚將被迫離開，大部分來自香港。同時WSJ將在新加坡新設編輯，領導報道包括中國股市、樓市、電動車、港股等商業新聞。

通函未直接提及香港政治環境或國家安全法律，不過多名WSJ新聞工作者均指不排除與香港近年事態有關。與新聞部獨立運作的WSJ評論部過去多次發表社評批評北京箝制香港人權，對壹傳媒創辦人黎智英案提出質疑，外交部駐港公署及特區政府曾點名批評該報有關《基本法》23條本地立法的社評。

美資律師行與「孖士打」拆伙 續留港

WSJ先前也曾縮減在港規模，包括裁減編輯。

另外，美資律師行Mayer Brown宣布將與旗下合伙的老牌律師行「孖士打」拆伙，根據雙方達成的原則性協議，孖士打將脫離Mayer Brown的國際業務，並恢復其英文名Johnson Stokes & Master（JSM）。有關協議有待香港律師會批准，雙方稱希望今年底生效，明年中完成過渡安排。

據了解，孖士打無裁員計劃，大部分客戶、律師及合伙人也將過渡並留在孖士打。Mayer Brown則會繼續在港營運。