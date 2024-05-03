七成受訪中小企：通關後生意遜疫前 北上潮影響大

香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會上月做「香港中小企營商狀况調查」，訪問568間中小企，涉及零售、飲食、教育培訓及服務等逾15個行業，昨日發表結果。調查顯示，約七成受訪僱主表示會以升級轉型來應對疫後經濟轉型、港人北上消費等困難。受訪僱主近八成表示不會裁員，當中逾兩成「保證不裁員不減薪」。

尖沙嘴敍亨軒海鮮火鍋老闆蘇緯綸表示，周末生意去年3月起有明顯變化，入座率由以往至少五成降至現時約一成，指內地近年流行「窮遊」和「快閃旅遊」，傾向不在港過夜，令主要做晚市的火鍋店生意大受影響，因此聘請點心師傅加開午市，希望增加客流。

灣仔世華茶餐廳老闆何世杰說晚市及周末「幾靜」，為增加生意，除推出新菜式，還透過小紅書、TikTok、Instagram等社交平台宣傳，以大數據分析客人喜好。他建議政府在更多地方推廣「夜經濟」。

有尖沙嘴食肆稱煙火無助客流

旅發局為配合「五一黃金周」開鑼，前晚在尖東海旁舉辦煙火表演。蘇緯綸的火鍋店在黃金周期間向指定顧客提供折扣優惠，但指當晚人流與平常周末相若，比預期少，提議政府日後舉辦煙火匯演可順道推廣本地美食。同樣在尖沙嘴營業的龍圖閣海鮮飯店老闆任志強則稱，當日入座率約三成，本來沒期望煙火匯演帶動生意，但對完全無內地客光顧感意外，而5年前同期入座率為九成。