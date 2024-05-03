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港聞

港聞二

維港兩岸食肆受惠 煙火6．15移師灣仔

【明報專訊】政府預計內地「五一黃金周」5天假期有80萬名內地旅客來港，入境處數據顯示，五一首天有18.1萬人次為內地入境客，如與去年五一長假首日、即4月29日相比，今年多約1.5萬人次，與疫前的2019年5月1日比較則少約10萬人次。內地客對前晚的海上煙火表演有讚有彈，立法會議員江玉歡回覆本報查詢稱，從不同媒體的直播看到煙火效果一般，當局應考慮是否續辦。有飲食業界人士稱油尖旺區及維港兩岸的食肆受惠於煙火表演，整體生意額升10%至15%，其他地區則「一般」。下場海上煙火將於下月15日舉行，移師灣仔對出海面。

「煙多過火」 江玉歡倡考慮續辦否

前晚表演過後，「小紅書」的留言評價不一，有網民讚「美死了」、「很浪漫的」，亦有網民感失望批評「只能看到煙」，亦有稱「還是期待明天港迪（迪士尼樂園）的煙花表演吧」。據旅發局網頁，下場海上煙花表演將在6月15日晚上8時於灣仔海濱場地對出海面舉行，表演長約10分鐘，最佳觀賞位置為灣仔海濱場地。另外無人機表演本月11日（下周六）晚上8時將於灣仔海濱場地對出海面舉行，全長約10分鐘。

江玉歡表示，前晚煙火效果一般，「煙多過火」，當局應考慮日後是否要繼續放煙火，建議改為高難度的無人機表演，「至少無人機可控」。她指香港春夏天氣不穩，常受下雨、炎熱天氣及颱風等影響，建議當局考慮將盛事安排在室內或有蓋場所舉行。

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國昨日回覆本報查詢稱，前晚約有200名訂座旅客，沒因擔心下雨退款或改期，更有約500人的旅行團包另一艘船出海。至於有內地網民稱昨晚「只有煙沒有花」，他說登船旅客未受影響，旅客對煙火表演感到開心。

黃家和：自由行多 人均消費減弱

香港餐飲聯業協會會長黃家和回覆查詢稱，前日飲食業生意較預期理想，錄得約3億元，惟比去年五一首日少約1億元。他說，的自由行旅客較團客多，人均消費減弱，他們並非如以往到高級食店用餐，去地區小店「醫飽個肚就得」。黃又說，內地五一有5天假期，首日反應一般，相信未來數日訪港旅客會減少。

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