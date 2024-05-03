明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港大預約參觀首日 未登記者照入 陸佑堂「止步牌」無阻遊客 另有多人無預約滯門口

【明報專訊】近月旅客湧入香港大學，掀起師生爭議，校方昨起正式實施遊客分流措施，只准預先登記參觀的訪客進校。不過，本報記者昨在校內觀察發現，有人無登記亦成功「闖關」，有人稱取道港大「去行山」便獲放行。另一邊廂，不少無預約的內地旅客昨吃閉門羹，有人呻「進不了，肯定失望」。港大陸佑堂外昨日放有「遊客止步」及「學生考試中」告示，仍有遊客進入大樓拍照，其他校內景點人流則較日前未設限前減少。

小紅書現「免預約」帖文 「譴責」停車場直入

「參觀港大」系統顯示，截至昨晚約9時，今明兩日及下周一（6日）參觀名額已滿。內地社交媒體「小紅書」昨晚有人以「免預約 進港大」為題發帖文，內容提到「在網上看到有人直接不預約，從停車場直接進入，強烈譴責！」有留言指「他上一個筆記刪除咯，是說自己從停車場進來了」。

職員喝停繞過者 聞「行山」放行

本報記者昨早到港大所見，港鐵站A出口的校園出入口有多名保安和職員，負責確認進校者身分，要求訪客出示港大預約系統的二維碼，校方再用平板電腦掃描及確認登記。港大教職員或學生出示職員證或學生證便可進校。有人繞過保安及職員進校時即被喝停，但當報稱是穿過校園「去行山」，便獲放行。

操普通話的陳小姐昨日無預約下成功「闖關」入校，在校內「打卡」，「跟門衛說，想參觀一下……我們馬上看完，馬上離開」。現為廣州華南理工大學二年級生的她，盼報讀港大研究生課程，指參觀「給自己學習動力」。

昨日亦有大量內地旅客因無預約，滯留港大出入口，包括來自廈門一行9人的旅客黃女士，她指「肯定失望的」，同行家人問記者「有沒有方法讓我們進去？」至於會否改到其他大學參觀，他們稱「知名度不一樣」。

學生指更多人聚出入口 內地客批無導賞

在校內，陸佑堂豎立多個告示，包括「遊客止步」、「學生考試中，請保持安靜」，但仍有遊客入內拍照。平日遊人要排隊影相的百周年校園港大牆，中午時分人流疏落。港大生謝小姐覺得首日措施下，令更多遊客聚集港大，尤其在校園出入口。另一港大生簡先生稱進校時突然被職員攔截，覺得「有點壓力」。

昨有預約入校的北京旅客不滿校方不設導賞，「港大根本不像國際化大學，沒有指示牌、也沒有義工，比我想像中差得遠了」。同樣經預約入校的丁先生稱在校內迷路，建議港大生帶隊參觀，「北大（北京大學）都有這些安排」，其妻子盼藉參觀為孩子「種下小小的種子」。

港大本月起實施首階段遊客分流措施，訪客周一至六早上8時至下午6時半到訪，須在網上實名預約並提供身分證明文件資料，每節參觀兩小時，公眾假期則毋須登記。

相關字詞﹕分流措施 遊客 陸佑堂 香港大學

上 / 下一篇新聞

積金易6‧26推 料兩年減行政費36% 24受託人「先細後大」逐步加入 預期年半完成
積金易6‧26推 料兩年減行政費36% 24受託人「先細後大」逐步加入 預期年半完成
「積金半自由行」需時減半
「積金半自由行」需時減半
團結基金料5年建屋量超預期 倡增資助樓
團結基金料5年建屋量超預期 倡增資助樓
倒斃澄碧內地漢涉爆竊墮樓
倒斃澄碧內地漢涉爆竊墮樓
【日月掠影】2007年5月20日：《溏心》爭產 戲內外同步上演
【日月掠影】2007年5月20日：《溏心》爭產 戲內外同步上演
維港兩岸食肆受惠 煙火6．15移師灣仔
維港兩岸食肆受惠 煙火6．15移師灣仔
七成受訪中小企：通關後生意遜疫前 北上潮影響大
七成受訪中小企：通關後生意遜疫前 北上潮影響大
《華爾街日報》亞洲總部遷星 港編制大縮
《華爾街日報》亞洲總部遷星 港編制大縮
塌天秤經理被拒保釋 案待交付高院7月訊
塌天秤經理被拒保釋 案待交付高院7月訊
上月結業累計164投訴 代購網店董事被捕
上月結業累計164投訴 代購網店董事被捕
屠龍隊長：擬事後「走佬台灣」 曾囑隊員取出所有裝備 「唔使數住用」
屠龍隊長：擬事後「走佬台灣」 曾囑隊員取出所有裝備 「唔使數住用」
為「炸最多狗」曾倡朗豪坊放置 「唔理其他人」
為「炸最多狗」曾倡朗豪坊放置 「唔理其他人」
鄧桂思案 長女質疑醫生證供 「失誤非道歉了事」
鄧桂思案 長女質疑醫生證供 「失誤非道歉了事」
壽臣山屋苑塌閘壓保安 同類事故兩年6宗
壽臣山屋苑塌閘壓保安 同類事故兩年6宗
政府資助活動涉用假收據報銷 廉署控婦女基督徒協會前主席
政府資助活動涉用假收據報銷 廉署控婦女基督徒協會前主席
機電署泄1.7萬人資料 涉疫下強檢 伺服器密碼失效變任睇 影響14幢公屋大廈
機電署泄1.7萬人資料 涉疫下強檢 伺服器密碼失效變任睇 影響14幢公屋大廈
黑客勒索案 私隱署：主因消委無多重認證 違例須糾正
黑客勒索案 私隱署：主因消委無多重認證 違例須糾正
私隱專員籲企業多撥IT資源 「雙重認證唔使好多錢」
私隱專員籲企業多撥IT資源 「雙重認證唔使好多錢」
衛署牙科街症研取消排隊 彭鴻昌憂輪候問題變隱形
衛署牙科街症研取消排隊 彭鴻昌憂輪候問題變隱形
司機遭截停斬傷 驅車突圍赴醫院
司機遭截停斬傷 驅車突圍赴醫院
潮行GBA：珠海「愛飛客」基地 玩盡航空知識 模擬駕飛機 試玩「空氣炮」
潮行GBA：珠海「愛飛客」基地 玩盡航空知識 模擬駕飛機 試玩「空氣炮」
灣區手記：倒立賣唱 ／文：尚東美
灣區手記：倒立賣唱 ／文：尚東美
控串謀欺詐聯交所 詹培忠申終止聆訊
控串謀欺詐聯交所 詹培忠申終止聆訊
林百欣三太：曾拒收麗新股份 獲贈三四億養老
林百欣三太：曾拒收麗新股份 獲贈三四億養老
廣東院舍計劃增兩間 佛深各一 涉576牀位
廣東院舍計劃增兩間 佛深各一 涉576牀位
【Emily】走塑活動張宇人黃家和分兩房 局長走兩場 搞手尚海龍話人數太多 唔關「不和」事
【Emily】走塑活動張宇人黃家和分兩房 局長走兩場 搞手尚海龍話人數太多 唔關「不和」事
【Emily】新思維擬訪美 唔擔心犯23條
【Emily】新思維擬訪美 唔擔心犯23條
【Emily】調查：三成老闆用「職稱膨脹」請人留人
【Emily】調查：三成老闆用「職稱膨脹」請人留人
【Emily】周日城巴20A線免費搭氫巴電巴
【Emily】周日城巴20A線免費搭氫巴電巴
【Emily】嶺大數據科學學院成立 AI科列必修
【Emily】嶺大數據科學學院成立 AI科列必修
【Emily】吳傑莊倡設「數字科技城」 發展「虛擬資產銀行」
【Emily】吳傑莊倡設「數字科技城」 發展「虛擬資產銀行」