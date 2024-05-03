港大預約參觀首日 未登記者照入 陸佑堂「止步牌」無阻遊客 另有多人無預約滯門口

小紅書現「免預約」帖文 「譴責」停車場直入

「參觀港大」系統顯示，截至昨晚約9時，今明兩日及下周一（6日）參觀名額已滿。內地社交媒體「小紅書」昨晚有人以「免預約 進港大」為題發帖文，內容提到「在網上看到有人直接不預約，從停車場直接進入，強烈譴責！」有留言指「他上一個筆記刪除咯，是說自己從停車場進來了」。

職員喝停繞過者 聞「行山」放行

本報記者昨早到港大所見，港鐵站A出口的校園出入口有多名保安和職員，負責確認進校者身分，要求訪客出示港大預約系統的二維碼，校方再用平板電腦掃描及確認登記。港大教職員或學生出示職員證或學生證便可進校。有人繞過保安及職員進校時即被喝停，但當報稱是穿過校園「去行山」，便獲放行。

操普通話的陳小姐昨日無預約下成功「闖關」入校，在校內「打卡」，「跟門衛說，想參觀一下……我們馬上看完，馬上離開」。現為廣州華南理工大學二年級生的她，盼報讀港大研究生課程，指參觀「給自己學習動力」。

昨日亦有大量內地旅客因無預約，滯留港大出入口，包括來自廈門一行9人的旅客黃女士，她指「肯定失望的」，同行家人問記者「有沒有方法讓我們進去？」至於會否改到其他大學參觀，他們稱「知名度不一樣」。

學生指更多人聚出入口 內地客批無導賞

在校內，陸佑堂豎立多個告示，包括「遊客止步」、「學生考試中，請保持安靜」，但仍有遊客入內拍照。平日遊人要排隊影相的百周年校園港大牆，中午時分人流疏落。港大生謝小姐覺得首日措施下，令更多遊客聚集港大，尤其在校園出入口。另一港大生簡先生稱進校時突然被職員攔截，覺得「有點壓力」。

昨有預約入校的北京旅客不滿校方不設導賞，「港大根本不像國際化大學，沒有指示牌、也沒有義工，比我想像中差得遠了」。同樣經預約入校的丁先生稱在校內迷路，建議港大生帶隊參觀，「北大（北京大學）都有這些安排」，其妻子盼藉參觀為孩子「種下小小的種子」。

港大本月起實施首階段遊客分流措施，訪客周一至六早上8時至下午6時半到訪，須在網上實名預約並提供身分證明文件資料，每節參觀兩小時，公眾假期則毋須登記。