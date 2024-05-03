倒斃澄碧內地漢涉爆竊墮樓

新界南總區刑事總部警司姚永勤表示，37歲龍姓死者並非外勞，警方於其身上發現身分證明文件，得知他4月30日上午持雙程證來港。調查期間，有5戶澄碧邨居民報警稱遭爆竊。警方翻查閉路電視發現死者與兩同黨於該邨一單位爆竊，相信他們亦涉及其餘4案。姚續稱，警方於第三座一單位外地下花園發現有人從高處墮下痕迹，包括血迹、牙齒碎片、折斷樹枝，附近亦有一支螺絲批和懷疑用作頭套的絲襪，也有一條血路從第三座延伸至樓梯及高層位置。警方初步檢查屍體發現傷痕主要集中在面部，部分牙齒爆裂斷開，下巴有V形凹陷傷痕，與涉事花園地形脗合，詳細死因有待今早解剖確定。有第三座住戶說當晚聽到一聲巨響，望出窗見到兩男攙扶一受傷男子離開花園。警方已掌握另外兩男身分，分別40歲和43歲，與死者同日持雙程證來港，前日上午返回內地。