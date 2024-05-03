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倒斃澄碧內地漢涉爆竊墮樓

【明報專訊】大嶼山二浪灣澄碧邨碼頭前日清晨有內地漢被發現昏迷倒卧，送院不治。警方調查發現死者疑與另兩男持雙程證來港爆竊，於澄碧邨最少5個單位偷取7000元現金及兩條香煙，其間事主懷疑從高處墮下，兩同黨攙扶他到約一公里外碼頭後離開，並返回內地。案件列作爆竊和屍體發現，警方稱如有需要會向內地公安機關求助。

新界南總區刑事總部警司姚永勤表示，37歲龍姓死者並非外勞，警方於其身上發現身分證明文件，得知他4月30日上午持雙程證來港。調查期間，有5戶澄碧邨居民報警稱遭爆竊。警方翻查閉路電視發現死者與兩同黨於該邨一單位爆竊，相信他們亦涉及其餘4案。姚續稱，警方於第三座一單位外地下花園發現有人從高處墮下痕迹，包括血迹、牙齒碎片、折斷樹枝，附近亦有一支螺絲批和懷疑用作頭套的絲襪，也有一條血路從第三座延伸至樓梯及高層位置。警方初步檢查屍體發現傷痕主要集中在面部，部分牙齒爆裂斷開，下巴有V形凹陷傷痕，與涉事花園地形脗合，詳細死因有待今早解剖確定。有第三座住戶說當晚聽到一聲巨響，望出窗見到兩男攙扶一受傷男子離開花園。警方已掌握另外兩男身分，分別40歲和43歲，與死者同日持雙程證來港，前日上午返回內地。

相關字詞﹕澄碧邨

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