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團結基金料5年建屋量超預期 倡增資助樓

【明報專訊】團結香港基金昨發表房屋趨勢導航報告，預測未來5年私人住宅和公營房屋年均落成量分別達1.91萬及3.5萬伙，超過長遠房屋策略目標，公屋綜合輪候時間有望2026/27年度回落至4.5年（現時5.8年），達成政府原定目標。基金認為，隨着土地及房屋供應步入「收成期」，建議逐步增加資助出售單位比例，長遠將公屋、資助出售房屋及私樓比例由現時「5:2:3」調整至「3:4:3」，即增加資助出售房屋數目，並持續提升公營房屋單位面積。

公屋輪候料2026/27降至4.5年

報告顯示未來10年公營房屋供應持續提升。基金土地及房屋研究主管梁躍昊表示，隨着工程延誤比率減至2%，加上如期建成3萬個簡約公屋單位，未來5年有望年均供應3.5萬伙公營房屋單位，超過長策3.08萬伙目標，但提醒當局小心不要重現過往延誤。在第二個5年（2029/30至2033/34年度），報告預測年均會有3.98萬至5.29萬伙公營房屋單位建成，仍高於長策目標。

梁躍昊稱，由於未來10年香港基本住屋需求逐漸得到滿足，公營房屋政策重心應由提量改為提質，提出應先在首個5年期（2024/25至2028/29年度）的較前時間讓公屋輪候時間回落至4.5年的目標；然後在首5年期的較後時間，在確保輪候時間不會回升下增加綠置居比例，並在綠置居供應充足下增加居屋白表配額比例；最後在第二個5年期增加公營房屋中的居屋單位比例，並持續提升資助出售房屋單位面積。

盼長遠公屋資助樓私樓3：4：3

梁躍昊解釋，過去資助出售房屋供不應求，導致近年私人住宅細單位建成量激增，不過考慮到需平衡公屋輪候時間，故應先增加綠置居比例，讓居於公屋的市民置業，騰出單位讓輪候冊市民上樓，待輪候時間下調時再慢慢上調居屋比例。另外，基金會留意到過去資助房屋銷售情况，撻訂個案單位面積多是小於200平方呎，故應提升單位面積作為誘因讓綠表者購買綠置居。

相關字詞﹕團結香港基金

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