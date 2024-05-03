積金易6‧26推 料兩年減行政費36% 24受託人「先細後大」逐步加入 預期年半完成

打工仔一戶口用一世

首兩間強積金受託人萬通信託及中國人壽將分別於6月26日及7月29日加入積金易平台，其餘的強積金計劃，將根據受託人管理的資產規模以「先細後大」原則逐個加入平台，預期18個月內各個受託人都會轉移至積金易平台（見表）。

劉麥嘉軒稱，將來每個打工仔女都只有一個「積金易」戶口，一個戶口可用一世。當成員所屬強積金計劃加入平台後，透過一個戶口，一次就可清楚查看不同計劃下的強積金結餘及表現，更改投資組合。

基金管理費保薦人費未有處理

另外，積金局曾表示強積金平均基金開支比率（FER）已由2007年的2.1%降至去年的1.35%。強積金FER分3部分：基金管理費、保薦人費及行政費，積金易可壓縮的是行政費，另兩項未有處理。

業界：基金開支率或5年後降至1%以下

資深業界人士透露，積金易「上馬」時，初步目標是受託人行政費只需0.37%，現時高於0.37%的要減費，他認為積金易推出後FER有機會5年後由現時的1.41%降至1%以下。該業界人士稱，個人帳戶成員需要3個簡單步驟，包括身分認證、輸入個人資料及設定帳戶密碼，就可註冊積金易帳戶。他又稱，不註冊積金易平台，日後無法提取強積金，直至註冊及申請才能提取。他又說，現時個別受託人給成員的獎賞在競爭加劇下將減少或取消。

永明：供應商可專注推多元化產品

受託人之一永明歡迎積金易平台推出，稱未來服務供應商可更專注推出多元化基金產品。該行亦稱，隨着積金易推出，行政費用會有所下調。宏利退休業務部主管何精怡表示，宏利於明年第三/四季加入平台，該行會與僱主緊密聯繫，提供最新發展及相關資訊。

此外，積金局指出，截至2023年12月底，萬通信託及中國人壽分別有約7000及3000個僱主帳戶，以及約5.6萬及4.3萬個計劃成員帳戶，其強積金計劃資產規模分別為50億元及40億元。具體加入流程，以萬通信託用戶為例，萬通4月底向其計劃成員及僱主傳送資訊包，告知他們需於6月12日起在積金易應用程式或網上平台註冊開戶，而僱主需在7月10日之前通過積金易提交6月份供款資料，並在限期日或之前供款。

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