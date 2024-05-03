林百欣三太：曾拒收麗新股份 獲贈三四億養老

林百欣的三房太太顧瑞英，為林明珠和林偉鈞生母。顧稱1952年認識林百欣，兩人1956年結婚。顧作供時承認自己不是林百欣「正式的太太」，但林每周有兩日在三房寓所用膳和過夜。

稱託夫投資台企 獲承諾會歸還

顧瑞英供稱，林百欣1962年曾將長沙灣麗昌大廈15%股份贈予林明珠，後來股份轉至林百欣名下，沒歸還給林明珠。顧自言不擅投資，需林百欣幫忙投資和「保管銀紙」。原告一方提到，三房成員曾持有台灣民興紡織逾三成股份，1988年將股份轉回林百欣名下。顧稱林百欣僅代為保管台灣股份，「林生叫我放心，會畀番我」。

芝大廈獲夫注資10億 視禮物

顧瑞英表示，林百欣1991年提出將麗新集團5%股份送予她，但她拒絕，林改為饋贈3億至4億元。原告方問，林百欣曾向三房名下的上海豪宅「芝大廈」注資逾10億元，可否視為禮物。顧同意說法，稱是林給三母子的禮物。

本案另一爭議為林百欣資產總值，顧瑞英稱1990年代從報章得知林擁有逾600億元資產，顧曾當面問林「你有咁多咩？」林百欣苦笑攤開雙手，對此無承認亦無否認。原告方談及，林偉鈞供稱曾與林百欣和其女友「余小姐」見面，除3名妻子外，林百欣是否有不同女朋友？顧笑答「我唔知道，哈哈哈」。

【案件編號：HCAP 4/11】