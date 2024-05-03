明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

林百欣三太：曾拒收麗新股份 獲贈三四億養老

【明報專訊】亞視前主席、麗新集團創辦人林百欣2005年逝世後留下逾29億元遺產，未獲分產的三房母女入稟爭議遺囑效力。三太顧瑞英供稱，林百欣曾提議饋贈麗新集團5%股份，她表明「唔要股權，要銀紙」，林百欣遂改為贈送三四億元，保障她養老之用。顧提到，林偶爾或對家族子女不太公平，「例如我哋Pearl（林明珠）、Eric（林偉鈞）統統無屋無車」。

林百欣的三房太太顧瑞英，為林明珠和林偉鈞生母。顧稱1952年認識林百欣，兩人1956年結婚。顧作供時承認自己不是林百欣「正式的太太」，但林每周有兩日在三房寓所用膳和過夜。

稱託夫投資台企 獲承諾會歸還

顧瑞英供稱，林百欣1962年曾將長沙灣麗昌大廈15%股份贈予林明珠，後來股份轉至林百欣名下，沒歸還給林明珠。顧自言不擅投資，需林百欣幫忙投資和「保管銀紙」。原告一方提到，三房成員曾持有台灣民興紡織逾三成股份，1988年將股份轉回林百欣名下。顧稱林百欣僅代為保管台灣股份，「林生叫我放心，會畀番我」。

芝大廈獲夫注資10億 視禮物

顧瑞英表示，林百欣1991年提出將麗新集團5%股份送予她，但她拒絕，林改為饋贈3億至4億元。原告方問，林百欣曾向三房名下的上海豪宅「芝大廈」注資逾10億元，可否視為禮物。顧同意說法，稱是林給三母子的禮物。

本案另一爭議為林百欣資產總值，顧瑞英稱1990年代從報章得知林擁有逾600億元資產，顧曾當面問林「你有咁多咩？」林百欣苦笑攤開雙手，對此無承認亦無否認。原告方談及，林偉鈞供稱曾與林百欣和其女友「余小姐」見面，除3名妻子外，林百欣是否有不同女朋友？顧笑答「我唔知道，哈哈哈」。

【案件編號：HCAP 4/11】

上 / 下一篇新聞

積金易6‧26推 料兩年減行政費36% 24受託人「先細後大」逐步加入 預期年半完成
積金易6‧26推 料兩年減行政費36% 24受託人「先細後大」逐步加入 預期年半完成
「積金半自由行」需時減半
「積金半自由行」需時減半
團結基金料5年建屋量超預期 倡增資助樓
團結基金料5年建屋量超預期 倡增資助樓
倒斃澄碧內地漢涉爆竊墮樓
倒斃澄碧內地漢涉爆竊墮樓
【日月掠影】2007年5月20日：《溏心》爭產 戲內外同步上演
【日月掠影】2007年5月20日：《溏心》爭產 戲內外同步上演
港大預約參觀首日 未登記者照入 陸佑堂「止步牌」無阻遊客 另有多人無預約滯門口
港大預約參觀首日 未登記者照入 陸佑堂「止步牌」無阻遊客 另有多人無預約滯門口
維港兩岸食肆受惠 煙火6．15移師灣仔
維港兩岸食肆受惠 煙火6．15移師灣仔
七成受訪中小企：通關後生意遜疫前 北上潮影響大
七成受訪中小企：通關後生意遜疫前 北上潮影響大
《華爾街日報》亞洲總部遷星 港編制大縮
《華爾街日報》亞洲總部遷星 港編制大縮
塌天秤經理被拒保釋 案待交付高院7月訊
塌天秤經理被拒保釋 案待交付高院7月訊
上月結業累計164投訴 代購網店董事被捕
上月結業累計164投訴 代購網店董事被捕
屠龍隊長：擬事後「走佬台灣」 曾囑隊員取出所有裝備 「唔使數住用」
屠龍隊長：擬事後「走佬台灣」 曾囑隊員取出所有裝備 「唔使數住用」
為「炸最多狗」曾倡朗豪坊放置 「唔理其他人」
為「炸最多狗」曾倡朗豪坊放置 「唔理其他人」
鄧桂思案 長女質疑醫生證供 「失誤非道歉了事」
鄧桂思案 長女質疑醫生證供 「失誤非道歉了事」
壽臣山屋苑塌閘壓保安 同類事故兩年6宗
壽臣山屋苑塌閘壓保安 同類事故兩年6宗
政府資助活動涉用假收據報銷 廉署控婦女基督徒協會前主席
政府資助活動涉用假收據報銷 廉署控婦女基督徒協會前主席
機電署泄1.7萬人資料 涉疫下強檢 伺服器密碼失效變任睇 影響14幢公屋大廈
機電署泄1.7萬人資料 涉疫下強檢 伺服器密碼失效變任睇 影響14幢公屋大廈
黑客勒索案 私隱署：主因消委無多重認證 違例須糾正
黑客勒索案 私隱署：主因消委無多重認證 違例須糾正
私隱專員籲企業多撥IT資源 「雙重認證唔使好多錢」
私隱專員籲企業多撥IT資源 「雙重認證唔使好多錢」
衛署牙科街症研取消排隊 彭鴻昌憂輪候問題變隱形
衛署牙科街症研取消排隊 彭鴻昌憂輪候問題變隱形
司機遭截停斬傷 驅車突圍赴醫院
司機遭截停斬傷 驅車突圍赴醫院
潮行GBA：珠海「愛飛客」基地 玩盡航空知識 模擬駕飛機 試玩「空氣炮」
潮行GBA：珠海「愛飛客」基地 玩盡航空知識 模擬駕飛機 試玩「空氣炮」
灣區手記：倒立賣唱 ／文：尚東美
灣區手記：倒立賣唱 ／文：尚東美
控串謀欺詐聯交所 詹培忠申終止聆訊
控串謀欺詐聯交所 詹培忠申終止聆訊
廣東院舍計劃增兩間 佛深各一 涉576牀位
廣東院舍計劃增兩間 佛深各一 涉576牀位
【Emily】走塑活動張宇人黃家和分兩房 局長走兩場 搞手尚海龍話人數太多 唔關「不和」事
【Emily】走塑活動張宇人黃家和分兩房 局長走兩場 搞手尚海龍話人數太多 唔關「不和」事
【Emily】新思維擬訪美 唔擔心犯23條
【Emily】新思維擬訪美 唔擔心犯23條
【Emily】調查：三成老闆用「職稱膨脹」請人留人
【Emily】調查：三成老闆用「職稱膨脹」請人留人
【Emily】周日城巴20A線免費搭氫巴電巴
【Emily】周日城巴20A線免費搭氫巴電巴
【Emily】嶺大數據科學學院成立 AI科列必修
【Emily】嶺大數據科學學院成立 AI科列必修
【Emily】吳傑莊倡設「數字科技城」 發展「虛擬資產銀行」
【Emily】吳傑莊倡設「數字科技城」 發展「虛擬資產銀行」