控串謀欺詐聯交所 詹培忠申終止聆訊

3名被告為公司董事兼時任亞洲資源大股東詹培忠（75歲）、商人兼時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業女子王蓓麗（65歲）；同案另有被告商人馬鐘鴻（48歲）已潛逃並遭發拘捕令。

稱證監停查後廉署插手 證據已失續審不公

詹培忠供稱，2020年他獲證監會信函表明終止對其調查，故他不再保管與案有關的證據資料。他未能預料廉署事後插手調查，但他已失去所需證據，故對其審訊造成不公。詹培忠又稱，有同案被告潛逃令辯方失去盤問對方機會，加上他未受審便遭控方凍結銀行戶口存款，均構成不公。

辯方指證人拒作供 控方質疑未申傳票

控方盤問稱，2018年廉署開始調查本案，質疑詹培忠應有多年時間準備所需證據。詹培忠說2016年後中風，身體狀况欠佳，他亦對調查掉以輕心。控方問他是否認識吳良好，他確認並稱吳是現任全國政協常委，他曾透過律師邀請吳為他作供，但「佢唔應承我」。詹的事務律師被傳召作供，他在盤問下同意辯方有權申請證人傳票，強制證人出庭作供，但辯方無相關申請。

詹培忠的代表大律師陳辭稱，廉署對各被告的起訴存延誤，但沒提供補救方法為被告提供公平審訊。代表詹劍崙的大律師則稱，案中涉及其他參與買賣股票的人，他們的說法可能有助辯方案情，但他們沒作供或不願作供，令被告未能得到公平審訊。控方質疑辯方可透過證人傳票解決問題，而辯方基於策略考慮才沒申請證人傳票。

【案件編號：DCCC 439/22】