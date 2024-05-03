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港聞

港聞二

灣區手記：倒立賣唱 ／文：尚東美

【明報專訊】香港常有年輕人捧着結他在街頭busking表演，記者到廣州後亦不時看到有人在天河商圈賣唱，很多是上年紀且五音不全的叔叔姨姨。惟最近一次經過，遠處已聽到雄亮激昂的聲線，而且是唱廣東歌。好奇的記者從人群中探頭一看，眼前是個30多歲，穿白恤衫、灰色西褲及波鞋的男子，他抱着結他，把口罩褪到下巴自彈自唱。然而他並非站着，而是倒立唱歌！

唱的也不是慢情歌，而是節拍強勁的快歌，Beyond的《長城》、劉德華的《我恨我痴心》、譚詠麟的《愛情陷阱》等，絲毫未見氣喘，音準到位，一句句「這陷阱 這陷阱 這陷阱 偏我遇上」把現場氣氛推至高峰，眾人拍手叫好，小伙子這才倒回來喝水休息。此時觀眾紛紛拿着手機湊近，原來結他盒有塊自我介紹的牌子，他叫玉和情，來自廣西，賣藝供兩名孩子上學，旁邊是收款二維碼。

記者心頭一酸，上前問他辛苦嗎。對方滿臉通紅，咧嘴一笑「好呀！謝謝你！在外面掙錢，有人關心我，我好感動啦！低層人，生活所迫啦！」語畢，又把頭抵在幾層毛巾鋪疊而成的墊子，雙腳一翹，再次倒立唱歌。

本想等他唱完再聊聊，怎料他一口氣唱了6首歌，足足半小時。終於等到唱完，但記者未開口他已耍手說「趕不上地鐵啦」，匆匆收拾行裝跑走。記者上網搜尋，才知他2011年參加《中國達人秀》後曾在網上走紅，多年一直賣藝養家。哎，記者孤陋寡聞，錯過了訪問網紅的機會！不知道日後會否再遇上這「倒立哥」？在30℃的廣州穿恤衫西褲表演，一點也不容易，衷心希望他的孩子安好。

文：尚東美

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