潮行GBA：珠海「愛飛客」基地 玩盡航空知識 模擬駕飛機 試玩「空氣炮」

明報記者 孫澤芳

基地由珠海市教育局及中航工業通飛於2016年共同投資2000多萬元（人民幣，下同）建設，是全國首個中小學生航空科普基地，位於珠海市金灣機場旁，同時可接待800人研學，每年約接待5萬人次。基地提供一系列的航空科普體驗，包括參觀國產大型水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600的組裝生產線，以及國家其他的自主研發飛機，如救援機、直升機等，學生更可一嘗做飛機師滋味，透過飛行模擬器學習控制飛機升降及轉向，了解傳統飛機儀表和航電系統運作。

除了認識飛機操作，基地亦設各種趣味裝置，展示科學原理，例如拉動後會噴出白色煙圈的「空氣炮」，讓學生親身體驗空氣流動的物理知識，從而了解為何航機尾部會拖出白色的「煙」。基地亦有無人機、航空醫療救護等課堂，涵蓋實驗和手作；也有展廳講述國家航空科技發展。

僅限團體預約 可查詢港旅社

如果一日航空體驗後意猶未盡，可到基地的紀念品店選購國產飛機模型、襟章、小型行李箱等。職員稱，雖然網店或模型店也有飛機模型，但基地售賣的必屬正版，且較便宜。當中又以解放軍空軍第五代戰鬥機「殲-20」模型最受歡迎，較大的1:48珍藏版賣480元，較小的1:72版本380元。

基地目前僅接受學校及團體機構經內地旅行社預約，至2022年累計已接待22萬人。基地工作人員指出，自2018年起接待香港的參觀預約，目前大部分參觀團均為本港學校，平均每年接待相關人次達3萬至4萬。工作人員又說，如果香港家長有興趣帶子女參觀，可查詢本地旅行社，對接內地旅行社幫忙安排，平日20人成團，周末25人成團。

愛飛客航空科普研學遊基地

地點：珠海市金灣機場旁

交通：一般由旅行社安排包車，香港出發經港珠澳大橋到珠海機場，全程約1.5至2小時

注意：僅限團體及機構預約