東區公營屋項目暫申14億 阿公岩村130戶要拆遷

擬2032起竣工 推4200伙

立法會議員梁文廣表示，該兩個項目相信是東區僅餘的公營房屋項目，希望部分單位可撥作綠置居申請，相信會受市民歡迎。他又指，將來該兩個屋邨入伙後會增加區內交通壓力，希望政府做好交通評估及交通改善措施，避免加劇區內交通擠塞。

根據房屋局向立法會提交文件，政府將於今年底就阿公岩村及柴灣近柴灣游池泳公營房屋項目的工地平整及基礎設施工程，諮詢立法會工務小組委員會，再向財委會分別申請撥款6.311億元及7.444億元。

撥款平整基建 收地0.2公頃

文件顯示，阿公岩村項目將提供1500伙，預計可容納4000人，首期於2032/33年建成，較柴灣項目2034/35年完工為早。翻查去年4月區議會文件，阿公岩村項目擬建7座住宅樓宇，當中首期有1座大樓，毗鄰東健道和聯昇工貿中心；餘下6座大樓毗鄰阿公岩村道、阿公岩村里和東喜道，預計2037年建成。

發展範圍內的阿公岩村將面臨清拆。文件顯示，為配合工程，政府將收回0.2公頃私人土地，清理5.4公頃政府土地，涉及的私人和政府土地上共約有130個住戶、涉及約307人，另有10個業務經營者受影響，以及約250個臨時構築物被清拆。

毗鄰柴灣游泳池的項目則擬議3座住宅樓宇，提供2700伙，預計可容納7300人；項目地勢較高，當局預計需平整約2.3公頃工地及建造護土牆和斜坡，其他工程包括建造一段長約150米的雙線行車道連接新廈街，以及興建有蓋行人天橋及升降機等連接小西灣道。

阿公岩項目料人口4000

房局：原有道路足應付

房屋局稱，政府已為前述兩個項目做交通影響評估，結果顯示阿公岩村項目附近的道路系統足以應付擬議發展帶來的交通及運輸需求；至於柴灣項目，擬議道路改善措施完成後，道路系統方足以應付需求。