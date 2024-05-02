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港聞二

前區議員趙柱幫 遭恒生取消戶口

【明報專訊】沙田前區議員趙柱幫稱，上周收到恒生銀行的信件，指根據最近的檢討結果，銀行將不能繼續為他提供服務，並就此表示歉意。銀行要求趙柱幫在一個月完成註銷戶口的手續，否則銀行會代為保管其戶口資金。信中並無提及註銷戶口原因，趙稱前日曾致電銀行職員查詢，並引述職員指不會提供原因，僅稱註銷結果是由內部同事分析得出，而且無法推翻。本報昨向恒生銀行查詢，截稿前未獲回覆。

銀行信未列原因 稱未符準則可被註銷

趙柱幫昨（1日）在facebook專頁，上載恒生銀行在上月22日寄出的信件。該封中英雙語的「私人密件」未有交代原因，僅稱銀行定期檢討產品、服務及客戶帳戶，過程中考慮多項因素，包括更新客戶盡職審查和帳戶活動資料；客戶如未能符合銀行準則，其帳戶或可能被註銷。

恒生銀行要求趙柱幫在本月22日或之前，將已填妥的結束戶口申請書及戶口結餘轉帳指示寄回恒生銀行。若銀行在於戶口結束日期後，仍未收到趙柱幫的指示，銀行將代為保管名下所有戶口資金，及相關證券及投資基金，直至趙親身到銀行註銷戶口為止。

去年10月，油尖旺前區議員朱江瑋涉未經註冊而推銷強積金計劃被捕，警方經調查發現朱疑涉另1項欺詐罪，遂拘捕另外4人，分別涉串謀欺詐及欺詐罪，包括趙柱幫及深水埗前區議員楊彧，兩人被指連同朱涉在保險公司宏利的入職申報中，虛報過往入息紀錄。

趙柱幫在帖文指，無故被註銷戶口，會對生活造成不便，但認為最「離譜」是銀行拒絕交代原因，期望銀行「講清講楚」，是否由於其個人政治背景或有案件候審，而決定「唔做你生意」。他質疑是否決定留港者「真係預咗畀人搞」，又指「咁係你悲觀啫，正面啲諗係註銷唔係凍結，起碼拎得番啲錢」。

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