西醫工會：私家診所流感疫苗到「水尾」

今批疫苗下月過期

工會料個別診所或已無疫苗

本年度季節性流感疫苗資助計劃於去年9月展開，對象為年齡介乎6個月至未滿18歲的兒童及青少年。梁漢輝表示，通常政府推出流感疫苗接種計劃之初是接種最高峰，今年2、3月之後前來接種疫苗的人數已減少；他說今批流感疫苗將於下月過期，有集團式醫療機構現仍存有20多劑流感疫苗，但過去一兩周只有「一個半個」前來查詢或接種，預計剩餘的疫苗只能報廢。

他續稱，不排除個別診所已無疫苗，但相信大部分醫生不會再訂購，「𠵱家唔係有太多人搵針嚟打」，又指多數兒童透過疫苗學校外展計劃接種，料現時未接種的多為未入學兒童。至於主流病毒株由H3轉為H1，梁漢輝稱，雖然流行病毒株轉變，但只要接種了今個年度的疫苗，便有抵抗力，毋須再接種。

衛生防護中心資料顯示，年齡介乎6個月至未滿18歲的兒童及青少年，可參與疫苗資助計劃，到已登記參與計劃的私家醫生接種，每劑疫苗可獲260元資助，計劃網頁可查詢醫生名單，並附有地址和電話。