中大模型精準預測流感變異 可較世衛預測提前約一年 助製疫苗

中大醫學院以病毒基因、流行病學和氣象學數據建立beth-1模型，並以多個方式驗證預測結果。研究團隊重新預測2002/03至2018/19年度的17個流感季節，在其中15個、即88.2%的預測結果較當年準確；當中於預測甲流H1N1病毒的準確度平均提高13.1%，預測甲流H3N2則提高11.4%。

研究團隊另於2020/21至2022/23年度的冬季流感季節前，提早於當年2月以beth-1預測H1N1和H3N2的變異，結果分別較世衛平均減少37.4%和21.5%偏差。團隊亦於小鼠實驗證實，以beth-1預測結果製成的疫苗較現有疫苗產生更多中和抗體。研究結果已於學術期刊《自然通訊》發表。

研究團隊成員、中大公共衛生及基層醫療學院副教授王海天說，beth-1考慮病毒每個基因組特徵、所有突變的演化速度和軌迹，而現有其他模型則概括考慮病毒整個基因序列，亦會假設病毒基因演變速度是不變等，故beth-1的預測更準。

可針對個別地區預測

王海天稱，目前世衛劃分南北半球預測，beth-1則可針對個別地區預測，且團隊曾以beth-1提早18至24個月預測流感病毒株，仍較世衛提早約9個月的預測準確，有助藥廠預早更新和儲備疫苗，亦有更多時間研發更有效的疫苗技術。

本港今個冬季流感季節較遲來臨，並因主流病毒株變遷而延長，中大公共衛生及基層醫療學院臨牀研究及生物統計中心主任徐仲鍈稱，beth-1不受該些因素影響，仍可準確預測病毒株變異。他期望將來每當模型預測病毒株將變異，世衛可及早更新疫苗，毋須如現時每年定期開會。

正研究新冠變異 料一年後發表

王海天提到，beth-1對預測乙型流感同樣準確，團隊另正研究預測新冠病毒變異，料需至少一年後才能發表結果。她稱新冠基因變化更多，且仍未如流感般形成穩定爆發模式，須分析更多數據才能準確預測。

beth-1模型由中大公共衛生及基層醫療學院博士生樓靜致於2016年開始研發，研究團隊由跨學科專家組成，其他成員包括曾任衛生福利及食物局長的中大公共衛生及基層醫療學院榮休教授楊永強。