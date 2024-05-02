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港聞

港聞二

內地漢頭傷倒斃澄碧邨 警查打鬥爆竊等案關連

【明報專訊】大嶼山澄碧邨昨清晨有內地漢被發現昏迷倒卧碼頭，頭部受傷，送院搶救後不治，案件列屍體發現，由新界南總區重案組跟進。澄碧邨前晚曾有人打鬥受傷，昨早亦發生兩宗爆竊案，警方正調查死者是否與各案有關連。

昨清晨5時39分，一名男子被發現倒卧大嶼山二浪灣澄碧邨碼頭一張牀褥，他昏迷被送往長洲醫院治理，及後證實不治。死者為37歲姓龍內地漢，持雙程證，頭有傷痕，死因待驗屍確認，案件由新界南總區重案組跟進。

前晚外勞飯堂外有人爭執打鬥

前晚10時05分，一名男子報案稱與3同事在澄碧邨晚飯時發生襲擊，疑有人醉酒並起爭執，其間有玻璃樽被打爛，有人受傷。4人年齡為33至54歲，持香港身分證，分別腰痛、額頭受傷、手擦傷等，自行到長洲醫院治理，事件改列「有人意外受傷」。據居民提供片段，十多人前晚9時許聚集在澄碧邨8至9座之間，部分人爭執並推撞。據邨民表示，8至9座為外勞廚房及飯堂，亦有辦公室。

昨早有辦公室住宅失竊

至昨早7時許，澄碧邨有辦公室遇竊，兩個單位有搜掠痕迹，損失1000元現金及40包煙，約值2000元，38歲姓陳男職員發現後報案。另一爆竊案發生在住宅，73歲女事主損失3000元現金及銀行卡。她向本報表示，昨早發現自己的手袋、錢包被攤開並放在飯桌，損失數千元現金，另發現落地玻璃門被撬開。她說自己購入單位多年，至近一年多遷入，近期木門、閘門等被破壞，加上聽聞多宗爆竊案，已購入閉路電視，但尚未啟用，未拍攝事發過程。她說深夜曾聽見「嘭嘭」聲音，但過去不時有外勞以手推車盛載食物並發出聲響，加上大雨，自己不以為意。

法團稱邨內治安轉差 曾反映不果

澄碧邨位於大嶼山南端芝麻灣半島，交通不便，主要依賴渡輪連接長洲。大批探員昨乘船到澄碧邨調查，向居民查問，居民群組曾傳出澄碧邨「許進不許出」的臨時安排。現場亦曾見有逾30名身穿反光衣工人乘船到場，又有人派飯。有澄碧邨業主立案法團委員稱，澄碧邨主要供人渡假，200個單位原僅約60人常住，惟3年前起有逾25個單位出租作宿舍，逾200名在石鼓洲工作的外勞遷入，邨內基建不勝負荷，治安轉差，向政府反映不果。她說發生命案後，邨內人心惶惶，群組「嘈到拆天」，要求裝置閉路電視，亦有住戶打算暫時遷出。

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