職業治療師:強制舉報虐兒添壓 冀增培訓

需花時間評估兒童家庭背景

巫崇榆曾在公營醫療體系服務6年，包括兒科、兒童及少年的精神科等，以往出現懷疑虐兒，不同專業會開會討論需否通報，常常「好掙扎」，因覆述事件或會對兒童造成二次傷害。她理解政府保留監禁罰則，認同法律責任可促業界提高意識，但罰則「的確有壓力」，冀政府提供更多培訓和清晰指引，助業界取平衡。

她提及法例生效後，職業治療師需更多時間評估個案家庭等背景，以判斷是否涉虐兒，工作量增加，法律責任亦增加，專業保險費用亦會上升。她認為政府可提供培訓，包括說明虐兒的徵兆等。

倡培訓辨識受虐徵兆

她續稱，在公院服務期間，估計每年約有10宗懷疑虐兒個案，曾有一名留醫的五六歲男童獲轉介接受職業治療，第一次見面便「攬實」她，渴望獲得關注，他寫字、複製圖案等能力較同齡者遲緩，曾與醫生等專業開會討論需否通報，最後因無權跟進後續，無從得知個案最終結果。她指現時公院處理虐兒個案時，職業治療並非規定服務，建議政府納入。

巫稱許多施虐者亦曾遭虐待，又說有特殊教育需要（SEN）的兒童、自閉症兒童受虐風險更高，受虐者容易出現情緒問題及生活技能退化，例如「戒尿片後又瀨尿」。她說會透過專業療程、情感支援、發展生活技能等方式協助他們康復，亦呼籲政府重視預防工作，盡早識別高風險家庭並提供支援。

冀免轉介診治獲職業治療

另外，政府擬修訂《輔助醫療業條例》，容許免轉介物理治療及職業治療。巫崇榆說，學會憂職業治療方案會參照物理治療部分，仍需醫生診斷證明，強調現時特殊教育學校毋須醫生轉介即可請職業治療師，他們通常會評估個案，醫生診斷非必要，倡修例免轉介和醫生診治，讓有需要者更快獲得服務。醫衛局回覆本報表示，政府尊重輔助醫療業管理局及相關專業委員會就維持專業水平的決定，會提供適切協助，包括修訂法例，又稱職業治療師管理委員會及其轄下工作小組仍在完善關於免轉介安排的方案。