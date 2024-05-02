最低工資新制 孫玉菡信商界可承受

孫玉菡表示，新機制5至10年檢討一次合理，引入方程式計算最低工資水平需要穩定，應讓機制運行至少5年，觀察方案於不同經濟周期的數據後再檢視。他強調新機制關鍵在於任何經濟狀况均只增不減，「份人工起碼保得住個本」，既顧及基層勞工福祉，亦確保本港競爭力不受影響。他說，即使經濟不好，亦不會影響基層工人，「工人的心可以定下來」，而環境轉好時最多可加10%，最低工資在原有基礎上疊加，工人得益將會較多。

工聯邀官員訪工友

卓永興盼貢獻繁榮

另外，政務司副司長卓永興昨早在工聯會理事長黃國等陪同下視察旺角一間酒樓，到廚房與員工交流，並親身試用洗碗機。他稱今次特意到酒樓向勞動者致敬，又指香港飲食業從業員有20多萬人，希望他們緊守崗位和貢獻香港繁榮。被問到市面屢傳結業潮，卓回應指雖然部分港人北上消費，但稱「好的地方不愁無客」，香港飲食業的優勢在於多元化，強調要做好服務和出品。他又說振興香港經濟人人有責，只要大家齊齊做好，不擔心任何行業的生意前景不好。

特首李家超亦在勞動節前一天到訪柴灣連翠邨，了解前線清潔工人和管理員的日常工作。李說政府已接納最低工資檢討機制的建議，措施將進一步保障基層僱員收入，並感謝各行業勞工為香港作出貢獻。