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港聞

港聞二

連續5年無五一遊行 社民連政總請願 稱警曾詢改期否

【明報專訊】昨日是五一勞動節，本港連續5年沒有團體或個人舉辦五一遊行。社民連昨早到政府總部請願，主席陳寶瑩表示遺憾本港近年無人舉辦五一遊行，她透露警方曾詢問請願能否改期，惟她堅持應於勞動節當天表達勞工訴求，而政府昨日有派人接收請願信。工聯會昨日邀請多名高官落區，政務司副司長卓永興到旺角一間酒樓與員工交流，勞福局長孫玉菡則到皇后山探訪清潔工人及保安（見另稿）。

倡大增最低工資集體談判權立法

社民連主席陳寶瑩、前主席黃浩銘等4名成員昨早到政府總部請願。陳寶瑩表示，過去一個星期警方警民關係組人員曾聯絡該黨，追問會否於昨日發起行動，更曾經詢問會否改期，惟她強調應該於勞動節當天為勞工權益發聲。她說，過去工會組織會舉行五一遊行，惟去年有人嘗試申辦遊行後被迫取消，情况令人遺憾。

指工聯「朝中有人」 應辭職爭工人權益

社民連批評近年勞工權益持續惡化，冀爭取政府盡快訂立標準工時，將最低工資調升至61.5元的「生活工資」水平，並就集體談判權立法。社民連點名批評工聯會，質疑其「朝中有人」，多名成員擔任問責官員及立法會議員，完整參與政策制定過程，若政府立場與工聯會相左，便應該辭職抗議。

去年欲舉辦五一遊行、最終受壓撤回申請的清潔服務業職工會會長黃迺元及總幹事杜振豪，今年未有再申請。二人昨日在荃灣港鐵站外擺設街站，關注垃圾徵費，冀政府建立全面回收系統。

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