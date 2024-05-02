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環署：垃圾徵費試兩月 月底交報告 議員料當日交代如期推否 卓永興指問題多需大眾共識

【明報專訊】垃圾徵費「先行先試」計劃展開超過一個月，當局一直未有公布計劃試行多長時間，部分試點稱近日才接獲政府通知5月繼續試行。本報連續兩日向環保署查詢試行計劃期限，署方昨回覆並首次表示「試行開始前已計劃先行先試為期約兩個月」，並計劃在本月27日向立法會提交試行計劃的報告。有議員估計當局會在27日交代垃圾徵費會否如期今年8月1日實施。領導跨部門小組監督計劃的副政務司長卓永興昨日表示，初步觀察計劃存在很多問題，若要推行垃圾徵費，需獲大眾共識和支持，以及各方面條件成熟。

環署首稱原計劃試兩月

部分參與試行計劃的屋苑及食肆，近日才收到通告指試行計劃5月繼續。政府3月向立法會提交文件，未有具體講明試行期。本報連續兩天向環保署查詢，昨晚署方回覆表示，早前已計劃先行先試為期約兩個月。環保署又稱，指定垃圾膠袋每個月發放一次，可能參與試行計劃的地點有人員再收到5月份的指定袋時有所誤會；署方專隊人員分階段派發指定袋讓各試點試用，並在上星期起按他們需要陸續派發5月份的指定袋。署方又稱，副政務司長領導的跨部門小組會檢視先行先試結果，並預計於5至6月期間向立法會環境事務委員會交代。

卓永興昨說，其領導的跨部門小組每個星期都有開會，小組已舉行數次會議，而「先行先試」未完全結束，小組在計劃結束後會整合報告，不過初步可見有很多問題。他認為垃圾徵費是直接影響全港700萬人的政策，必定要有市民支持和各方面的成熟條件，才能順暢推行。

餐廳稱上月下旬方悉 惟問題不大

參與試行計劃的新蒲崗新光宴會廳，其經理人陳鳳儀表示，3月中收到政府通知參與計劃，當時稱為期一個月，直至4月下旬再獲通知會繼續推行至5月31日。不過她認為「問題又不是太大」，因員工已熟悉運作，政府派發的指定袋供應充足。另外，有參與計劃的三無大廈住戶稱，日前已獲派5月份指定袋，共30個，每個15公升。

翻查資料，當局未公布先行先試計劃的期限，不過有主要官員近期表示會將在14個試點的成效及收集的意見，於5至6月期間向立法會交代，並決定下一步部署，包括垃圾徵費是否如期於在8月1日推行（見表）。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，政府一直未有公開先行先試計劃為期多久，不過預計若政府8月全面實施垃圾徵費，當局應於5至6月期間向立法會公布試行成效，與自己本來預計計劃為期兩個月差不多。他估計政府會在本月27日的立法會上交代，並決定是否如期在8月推行垃圾徵費。

江玉歡籲述操作問題 比較試點經驗

立法會選委界別議員江玉歡表示，先行先試用公帑推行，期望政府5月內交代計劃的經驗和成效，又指政府應仔細公布14個試點的參與率、不同持份者意見及實際操作遇到的困難等，並分析比較每個試點的特點和試行經驗。

明報記者

（垃圾徵費）

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