首日190內地團 受訪客少過夜有稱「探路」

【明報專訊】五一黃金周開始，旅監局早前估計5日訪港內地團共約680團、涉約2.6萬名旅客，昨稱首日有190個內地團來港。本報記者昨在灣仔金紫荊廣場及尖沙嘴星光大道等內地團客熱門景點採訪，接觸到的團客絕大多數來自深圳的一天或兩天團，鮮有留港過夜。有深圳客指香港地點就近，方便他們回家；亦有深圳客參加一天團「探路」，晚上回家後翌日再自行訪港。
本港昨天中午時分天氣不穩，雨勢有時頗大，金紫荊廣場遊客不多。來自深圳的劉女士一行5人到場拍照留念，她說本來打算帶兩名首次訪港的親友到迪士尼，但因天雨關係轉到灣仔，之後會到商場購物，不會在港過夜，預計花約1萬元。
「團餐遜原定 下次自由行」
居於深圳北的顧女士參加香港兩天團，團費千多元，會在港過夜。她稱對香港印象很好，購物方面則無預算，「看到想買就會買」，不過認為旅行團有貨不對辦之嫌，「團餐跟說的不一樣，吃得簡單很多」，下次會自由行。
尖沙嘴星光大道一帶有大批內地遊客拍照「打卡」，人數明顯較農曆新年少。居於深圳的喬小姐參加一日團來港，她說之前跟朋友來港主要是購物，今次是帶首次遊港的母親行景點，由於地點就近，即晚便會回深圳，團費200多元人民幣。來自瀋陽、參加兩天團的陶先生會留港過夜，指香港物價較內地高3倍，影響消費意欲。
居於羅湖的王先生與女友到港參加一日團，稱今次主要「探路」，晚上回深圳後翌日再自行來港，打算到旺角和尖沙嘴買化妝品，「大概了解路線、通關怎樣過來，再來購物」，預期全程花一萬元內。首次來港的他認為香港景色與內地十分不同，更有外國氣息。