首日190內地團 受訪客少過夜有稱「探路」

本港昨天中午時分天氣不穩，雨勢有時頗大，金紫荊廣場遊客不多。來自深圳的劉女士一行5人到場拍照留念，她說本來打算帶兩名首次訪港的親友到迪士尼，但因天雨關係轉到灣仔，之後會到商場購物，不會在港過夜，預計花約1萬元。

「團餐遜原定 下次自由行」

居於深圳北的顧女士參加香港兩天團，團費千多元，會在港過夜。她稱對香港印象很好，購物方面則無預算，「看到想買就會買」，不過認為旅行團有貨不對辦之嫌，「團餐跟說的不一樣，吃得簡單很多」，下次會自由行。

尖沙嘴星光大道一帶有大批內地遊客拍照「打卡」，人數明顯較農曆新年少。居於深圳的喬小姐參加一日團來港，她說之前跟朋友來港主要是購物，今次是帶首次遊港的母親行景點，由於地點就近，即晚便會回深圳，團費200多元人民幣。來自瀋陽、參加兩天團的陶先生會留港過夜，指香港物價較內地高3倍，影響消費意欲。

居於羅湖的王先生與女友到港參加一日團，稱今次主要「探路」，晚上回深圳後翌日再自行來港，打算到旺角和尖沙嘴買化妝品，「大概了解路線、通關怎樣過來，再來購物」，預期全程花一萬元內。首次來港的他認為香港景色與內地十分不同，更有外國氣息。