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自由行跟「攻略」湧中西區 港大牆打卡現人龍

【明報專訊】港島中西區一帶是內地遊客「打卡」熱點，昨天黃金周首日大批自由行旅客跟隨內地社交媒體「小紅書」打卡攻略，到訪港大、堅尼地城及西環海旁，街上人頭湧湧。有內地客一行20人首站到訪港大，稱希望讓隨行孩子日後入讀該校，「目標明確」。另有跟隨攻略到訪堅尼地城遊樂場的內地客認為景點跟想像不同，且香港沒太多新景點，明年五一「不太可能再來了」。

今日至周六預約參觀滿額

港大昨起執行首階段遊客分流措施，遊客須預先實名登記，公眾假期除外，因此遊客昨可自由出入；根據港大網頁顯示，今日至周六各個預約參觀時段均已滿額。

本報記者昨午到場觀察，校園擠滿內地客，香港大學牆出現排隊打卡人龍，至少3名保安在場維持秩序，多幢大樓的大門貼有繁簡體中文及英文「非請勿進」告示。

林小姐一行20人昨從中山來港，會留港兩天，被問及為何首站到訪港大，她說希望隨行的8名小童日後入讀該校，「讓小朋友有更好的理想，目標明確」，加上港大實施分流，笑言「趕上尾班車」。她說，參觀港大後會到銅鑼灣購物，未定預算，晚上或會觀賞煙火表演。一行25人來自江西的內地團同樣以港大作首站，團友王先生稱只留港兩天，今天會到銅鑼灣逛街，但未必會花錢。

有稱景點遜預期 感被騙

另一小紅書力捧打卡景點、堅尼地城遊樂場及堅彌地城新海旁昨亦人頭湧湧，跟隨攻略而來的黃小姐認為「實物（景點）跟想像中不太一樣」，可能小紅書博主「加太重濾鏡」，感覺被騙。黃稱昨與9名友人由杭州抵港，會留港5天，主要去小眾景點深度遊及打卡，預計花數千元飲食及住宿。她稱10年前的五一亦曾來港，現時香港交通更方便，但接受內地電子支付的商店不多，加上沒太多新景點，明年不太可能再來。

到海旁打卡的旅客包小姐稱昨早由廈門來港，目的是觀賞台灣樂隊五月天演唱會，故只逗留一天，未有特意安排行程，預計花1000元飲食。

有店稱困擾 有指垃圾棄枱

堅尼地城一帶吸引不少遊客，附近商戶則稱未能受惠。西環海旁附近的手搖飲品店店長賴先生說，近日人流的確增加，惟「只打卡，不消費」，旺丁不旺財，不諱言遊客太多令他困擾，指遊客不時站出馬路拍照甚至阻塞店舖。堅尼地城遊樂場旁的咖啡店負責人Bagi亦表示，不少內地客會坐在店外座位「打卡」，甚至有內地客會棄置垃圾在餐桌，惟未有在咖啡店消費。

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