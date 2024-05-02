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煙火10分鐘 小紅書有讚有彈 五一18萬內地客入境 出境港人更多

【明報專訊】內地「五一黃金周」5天長假期開始，入境處數據顯示，昨日共約80.8萬人次出入境，當中入境訪客人次約20.9萬，約86.4%、即近18.1萬人次為內地入境客。昨日亦是本港勞動節公眾假期，不少港人趁假期外遊，昨日有19.5萬人次港人出境，稍高於內地入境人次。配合黃金周開鑼、尖東海旁的海上煙火表演下午確認如期舉行，內地旅客昨晚觀賞後評價迴異，有讚煙火很美很浪漫，但內地社交平台「小紅書」亦有不少人留下負評，指煙火規模不似預期。

昨為五一黃金周首日，堅尼地城、尖沙嘴及灣仔等內地旅客近日熱捧的香港景點都見人潮（見另稿）。維港兩岸昨午持續天陰，間中細雨未阻旅客興致，傍晚6時前逾百旅客已在尖東帝國中心對開海濱，持傘等候觀賞煙火。煙火表演最終在8時上演，持續10分鐘完結。

粵生：表演不錯，不留港

穗客：若非有五月天不再來

來自廣東的大學生毛小姐與兩名同學計劃來港旅遊兩天，她稱從小紅書看到不少博主和深圳官方帳號宣傳香港煙火表演，觀賞後認為昨晚表演不錯，較內地煙火在地面燃放特別，不過她與友人不會在港留宿，因深圳酒店性價比更高，翌日會再來港逛街。

來自廣州的陳小姐與友人原定來港觀看台灣樂隊五月天演唱會，惟得知昨晚演唱會臨時取消（詳刊C1），頓感失望，由於已在港租酒店，無其他行程，遂前來看煙火。陳稱曾來港六七次，已無新鮮感，現時內地商品種類及價格比香港吸引，又形容不少香港服務員「脾氣暴躁」，多次遭受不愉快經歷，「若不是有演唱會也不會再來港」。

昨晚煙火上演後，「小紅書」的留言評價不一。本報記者隨機點算11個帖文，當中9個批評煙火效果及規模不足，多名網民提到煙火上演時造成的濃煙不散，「只有煙沒有花」、「被煙熏」，有人形容「煙花看不見不說，感覺香港被炸了一樣，烏煙瘴氣」，看一分鐘便「撤退」。有網民則稱「（煙火）不在平常放煙花的地方放，結果很多遊客去錯了地方，找不到」。另有帖文讚煙火「很美很浪漫的」。

尖沙嘴扒房指旺丁不旺財

煙花表演為尖東海旁帶來人流，位於尖沙嘴中心地舖的扒房Wooloomooloo Steakhouse集團的飲品部經理Andy表示，表演雖帶旺人流，但餐廳入座率與平常周末相若，煙火「旺丁不旺財」，因表演是免費觀賞，未必可帶動生意。

由旅發局每月舉辦的定期海上煙火表演，由政府今年2月《財政預算案》提出，煙火表演成本每場約100萬元。昨晚首場煙火於尖沙嘴海濱花園對出的維港上演，在離岸130米的躉船發放，最高約100米，以金色為主調、配合「幻彩詠香江」燈光多媒體上演。

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相關字詞﹕旅發局 海上煙火表演 煙火 五一黃金周

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