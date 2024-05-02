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【Emily】天后誕雨中巡遊 花炮金龍要「包膠」

【明報專訊】噚日係農曆3月23日天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉喺區內舉行「天后寶誕巡遊」，由元朗市中心巡遊至大樹下天后古廟，巡遊有逾30支花炮隊伍參加，並有舞龍舞獅及英歌舞等表演。每座花炮高達30呎，炮頂飾有花炮會名稱，象徵吉祥如意。不過，本港連續多日落大雨，噚日都唔例外，鄉民為免花炮被弄濕，部分金龍同花炮要「包膠」出巡，唔少表演隊伍都著住透明雨衣上陣。

天后被喻為「海上守護神」，傳說多次協助出海者脫險，獲沿海村民同漁民尊敬，噚日天公不作美，元朗鄉民毋懼風雨出巡，亦無損大批市民在旁撐傘觀賞巡遊，支持本地文化盛事。民政及青年事務局長麥美娟、十八鄉鄉委會前主席梁福元亦有出席活動儀式。

網傳元朗落雹 區議員話係種子

前晚有網民聲稱喺元朗一帶拍攝到落雹情况，元朗區議員李啟立喺facebook專頁話，片段拍攝到嘅只係木棉花嘅種子雨中掉落。天文台回覆查詢話，前晚喺珠江三角洲包括澳門及珠海都有冰雹報告。天文台留意到本港社交媒體有帖文同埋影片提到，本港境內有個別地區有冰雹，但有待進一步核實。

另噚日網上流傳片段，元朗巡遊期間有一批穿白衣村民與一批穿黑衣村民發生推撞指罵，有人表現激動，兩邊參加者擾攘一輪後由其他人勸阻，警員在場分隔，事件才告平息。

相關字詞﹕巡遊 元朗 天后誕

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