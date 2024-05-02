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活在灣區：北上玩樂 一卡兩號助開通內地Apps

【明報專訊】儘管近年愈來愈多內地常用手機應用程式（App），已接受以本港電話號碼開通，惟不少手機應用程式使用內地手機號碼會較方便，且部分服務仍需用戶提供內地手機號碼。要取得內地手機號碼，除直接往內地電訊商出卡，也可考慮本港電訊商提供的「一卡兩號」服務，但要留意當中的內地號碼並不支援攜號轉台。

明報記者 劉敬華

隨着內地支付寶、美團及大眾點評等內地常用手機應用程式，相繼支援香港電話號碼認證開通，不少港人北上消費前，會選擇在港購買內地漫遊數據卡。然而，目前仍有部分內地常用手機應用程式需以內地電話號碼開通，如「美味不用等」。即使可以香港電話號碼開通的內地手機應用程式，亦有部分服務未能提供予以本港電話註冊之用戶。現時內地部分服務，仍需使用者提供內地電話號碼，如直接前往內地銀行開戶口便有此要求。

內地出卡 或不支援港常用Apps

要有內地手機號碼，最直接方法就是在內地出卡。目前港人到內地各電訊服務商門市，可憑回鄉證作實名登記購買內地電話卡，選購數據套餐及通話套餐，直至預付額耗盡再增值。據了解，目前深圳區內的電訊數據服務套餐價，可低至每月5元人民幣享有200MB的4G上網數據，但要留意內地電話卡提供的上網服務，並不能直接使用本地常用的通訊軟件、社交平台、電郵及香港網站，如WhatsApp、Gmail、facebook及Instagram等。此外，若充值遇上問題，又或想轉換服務套餐等，港人在港往往只能靠網上客服查詢，一旦未能解決問題，或需安排親身到內地電訊商分店處理。

對於以方便度為先的人，或可考慮本港的「一卡兩號」服務。「一卡兩號」又稱「一卡多號」，主要是本港電訊商為現有客戶提供的流動通訊增值服務，讓客戶以一張手機SIM卡，同時使用原有的香港手機號碼及一個內地手機號碼，好處是跨境往來時，可自動轉換內地或香港手機號碼，不用飛線或換卡，客戶無論在香港或內地，均可接聽致電其香港手機號碼或內地手機號碼之來電，亦可接收發送至其內地或香港手機號碼之短訊，意味在內地也不會錯失來自本港的電話及短訊，尤其是本港信用卡的交易短訊提示。

另一方面，此服務提供的內地電話號碼，可滿足港人開通內地手機應用程式，又或申請內地銀行戶口等需求。儘管「一卡兩號」增值服務，主要提供內地語音通話及收發短訊服務，並不支援內地數據服務，但客戶於內地仍可使用原有本港手機服務計劃的漫遊服務上網，又或在同一電訊商購買短期內地數據漫遊組合，於內地上網既不用換卡，也可如常使用WhatsApp、Gmail、facebook及Instagram。

本港轉台 有可能失去內地號碼

目前本港市面上的「一卡兩號」增值服務，月費介乎18至49元不等，此增值服務每月繳交的月費，主要用作保有內地電話號碼之用，於內地打出電話、接聽電話及發送短訊也需額外按量收取費用，雖然個別電訊商有提供內地免費通話分鐘，惟往往不會太多。還要留意的是，「一卡兩號」增值服務提供的內地電話號碼並不支援攜號轉台，即香港手機號碼轉台時，不能一併轉走內地號碼，屆時或會影響使用此內地號碼註冊之相關服務。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 北上一卡兩號

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