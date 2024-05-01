上訴庭：不涉關連交易 康宏案4人串騙罪脫

4名申請人依次為麥光耀、康宏前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明，其中陳和黃獲准緩刑。據原審案情，康宏控股委聘鼎成證券作為4批債券的配售代理，4人涉安排鼎成另行委聘康宏關連人士旗下的康宏證券，作為債券分配售代理，而未向康宏董事局和股東等披露安排。

申請方認為原審法官錯誤裁定有關安排構成關連交易，沒有裁定三方的安排是造假的情况下裁定罪成，以及錯誤裁定安排影響公司股東及潛在投資者的利益。

與第三方洽交易 不構成關連

上訴庭判辭指本案不存在康宏控股與康宏證券「之間」的交易，原審法官將兩者之間已進行交易，是直接交易的雙方的解讀不正確和缺乏基礎。就關連交易一點，判辭引述律政司一方指麥光耀是康宏控股的董事，因此當鼎成與麥就配售代理交易達成協議時，鼎成應被視為關連人士，而康宏控股與鼎成之間的交易為關連交易。

法官指出，正如申請方所言，假設解讀正確，便等於但凡上市公司的董事、最高行政人員或主要股東出面與第三方洽談某項交易，達成協議並安排第三方與公司交易，則必然屬關連交易，似乎不合常理，裁定鼎成於各申請人而言只是獨立的第三方。法官認為指控首3名申請人違反員工守則的基礎極為值得商榷，而李易明並非康宏控股的員工，他們違反披露責任而串謀隱瞞的說法基本上無法成立。

不涉上市規則 不足定罪

判辭又提到律政司一方確認涉案安排不是虛假交易（sham），而又未能證明上市規則適用，即使安排可能造成規避效果，三方均依照配售協議及分配售協議行事，有實質法律效力，不能因而推論各申請人有不誠實意圖。此外，原審法官亦承認即使麥向董事局披露，康宏仍相當可能同意聘任康宏證券為分配售代理，故未能證明損害康宏利益。

【案件編號：CACC 239/21】