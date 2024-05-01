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港聞

港聞二

港大O Camp組爸 非禮表證成立

【明報專訊】有新生疑於去年港大護理學會迎新營（O Camp）被「組爸」非禮，涉事男學生被控非禮和普通襲擊罪，案件昨於粉嶺裁判法院續審。參加迎新營的新生供稱，一名男子曾在「火車捐山窿」遊戲掃事主的腰部，根據身高、衣服和金色髮色等特徵，她認出男子是另一組的「組爸」，即本案被告。控方昨午舉證完畢，裁判官裁定被告兩罪表證成立。

組員供稱衣服髮色認出被告

事主X的友人、同是迎新營組員的A昨繼續作供。A表示，各人去年8月20日晚上在Disco Night活動玩「火車捐山窿」，被告鄧皓然（20歲）走近，掃X的腰部後離開。翌日A認出該人是另一組的「組爸」阿強，他穿粉紅色上衣和染金髮，正是本案被告。

A表示有一日凌晨，組員在宿舍玩「psychologist」問答遊戲，被告依靠X的大腿休息，並摸X的手臂。A稱曾和X聊天，X表示對於被告談及性經驗和掃其手臂感到不適。

另組員不知被告玩涉事遊戲否

參加迎新營的余姓女學生則稱，被告暱稱阿強，是她在迎新營所屬組別的「組爸」。事發當日，余和其他組員玩「破冰遊戲」後，被告稱家中有事，沒有陪同眾人返回宿舍。及至晚上，被告於Disco Night活動中段至尾聲出現，余不知道被告有否加入「火車捐山窿」。

在辯方提問下，余姓女學生展示迎新營的合照。除被告之外，同組另有一名「組仔」和一名「組爸」染金髮，但並非穿粉紅色上衣。控方證人作供完畢，裁判官梁雅忻裁定被告兩罪表證成立，審訊明續。

【案件編號：FLCC 1451/23】

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