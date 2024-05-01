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入境處應科院合作 研容貌識別免下車通關

【明報專訊】入境處首度與香港應用科技研究院合作，在通關模式等4個範疇探討創科方案，為期3年。現時跨境車輛的司機及乘客，需在檢查亭接受人手核實身分的程序。應科院行政總裁葉成輝建議日後透過「容貌識別技術」推行免下車自動通關，包括用「多重攝影機矩陣感測融合技術」、AI演算法及失焦去模糊引擎等，屆時系統在相隔車輛玻璃下，仍能在短時間內識別及核對市民的容貌。

簽約3年 拓4範疇創科

入境處長郭俊峯表示，面對口岸人流愈來愈多，在通關方面的合作較迫切，期望盡快做好相關工作；若應科院的建議值得採納，處方便會提早在私家車經過的口岸使用相關技術。

郭俊峯昨在應科院創新科研中心與葉成輝簽署合作備忘錄，合作範疇包括生物特徵認證、人工智能及機械人技術。保安局長鄧炳強及應科院董事局主席李惠光亦有出席。

在人工智能方面，葉成輝指出，資料要保密，故建議使用非公開ChatGPT；資料庫涵蓋本地及國際新聞、黑名單及通緝犯名單等，當入境處扣查可疑人物時，生成式人工智能便能加快蒐集相關資料及數據，再交由入境處人員跟進。郭俊峯稱，是次合作協議有效期為3年，現時是一個剛訂立的合作框架，由於尚未到商討細節的階段，故未有細節可公布。

盼應對往返內地客增長

其餘合作項目包括「生物特徵認證」，應科院建議利用聲紋辨識技術，將語音變成文字，方便入境處錄取口供及簡化抄寫程序等。

應科院又建議使用機械人檢查旅客行李及車廂等，再配合人工智能管理數據，協助處方加強邊境保安和簡化通關程序。葉成輝相信3年內能完成4個範疇等合作，但相關範疇很闊，期望處方滿意應科院研發，相信有機會繼續延長合作。

郭俊峯透露，今年將展開第四代資訊系統的策略研究，檢討和評估資訊系統政策和基礎架構，並因應科技發展趨勢及政府整體規劃，為部門制定長遠資訊系統發展藍圖，引入更多創技以提高成本效益及應付工作需求。李惠光表示，隨着大灣區交流更頻繁，加上擴大自由行，預期往返香港和內地旅客會更多，對出入境服務需求增加，相信應科院在創科方面正合時宜，有助入境處優化流程及通關效率。

相關字詞﹕出入境管理 人工智能 應科院 入境處

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